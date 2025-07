Guvernul elimină scutirile de la plata CASS pentru părinți

Inițiativa vine ca reacție directă la proiectul de lege propus de Guvernul Bolojan, care prevede eliminarea scutirii de la plata contribuției la sănătate (CASS) pentru mai multe categorii, inclusiv părinții aflați în concediu, șomerii, personalul monahal și beneficiarii de venit minim de incluziune.

Începând cu 1 septembrie 2025, părinții aflați în concediu de creștere și îngrijire copil nu vor mai fi considerați asigurați în sistemul public de sănătate, decât dacă plătesc o contribuție anuală de 2.430 de lei, echivalentul a 10% aplicat la 6 salarii minime brute pe economie, potrivit proiectului de lege.

„Asta înseamnă că, în perioada cea mai vulnerabilă pentru mamă și copil, acestea pot rămâne fără acces la servicii de sănătate vitale. Este inacceptabil!”, se arată în textul petiției de pe site-ul Declic.

Aproape 25.000 de români au semnat petiția

Revolta mamelor: „Ce urmează? Accize pe laptele matern?”

Decizia a stârnit reacții puternice în rândul mamelor. Pe grupurile de Facebook dedicate părinților, reacțiile sunt clare și dure:

„Cum să fii penalizat dacă faci copii? Dacă intri în concediu de creștere copil, o faci după ce ai contribuit deja la sănătate!”, a scris o mămică pe Facebook.

„Cât de jos mai sunteți dispuși să coborâți? Ce urmează? Impozite pe nopțile nedormite? Accize pe laptele matern?”, se întreabă retoric textul petiției.

„Să facă bărbații copii între ei. Pentru că femeile sunt penalizate. Am un singur copil și mă opresc aici.”, a scris o femeie pe Facebook.

Multe femei afirmă că nu vor mai avea alți copii, iar unele spun că vor trece la sistemele private de sănătate.

„Nu voi plăti cei 2.430 de lei. Am abonament la privat, plătesc 1.300 de lei pe an. Sper doar să nu am o problemă gravă de sănătate”, a spus Cristina, o mămică intervievată de Libertatea.

O măsură ce descurajează natalitatea

Într-o țară unde natalitatea este în cădere liberă, cu o scădere de 16% anual și mai puțin de 150.000 de copii născuți în 2024 , măsura riscă să adâncească declinul demografic.

„Este revoltător și de neînțeles cum, într-o Românie care suferă de scădere demografică, statul alege să își gonească propriii cetățeni chiar din primele luni de viață. Mesajul pe care îl transmiteți este clar: nu vă mai vrem copii, nu ne pasă.”

„O societate care își pedepsește mamele își distruge viitorul”, avertizează inițiatorii petiției.

„Eu nu mai vreau alt copil. Cum să fiu neasigurată?”, a scris o altă mamă.

„Numai măsuri care susțin natalitatea. Felicitări!” , spune sarcastic altcineva.

„Realitatea este dureroasă: în loc să ofere creșe suficiente, personal calificat și condiții decente, statul obligă părinții – mai ales mamele – să-și sacrifice ani intregi de carieră pentru a asigura un mediu sigur copilului lor. Iar când fac acest sacrificiu, sunt pedepsite, nu sprijinite.”, se adaugă în petiție.

Ce cer semnatarii petiției Declic

Reintroducerea de urgență a mamelor aflate în concediu de creștere copil în rândul persoanelor asigurate;

Respectarea dreptului fundamental la sănătate pentru mame și copii;

Măsuri reale de sprijin pentru familii, nu sancțiuni mascate în „optimizări bugetare”.

„Asigurarea medicală NU e un privilegiu – este un drept, mai ales când viața și sănătatea unui copil depind de ea.”, mai spune textul petiției.

Călugării și șomerii pierd asigurarea de sănătate

Părinții în concediu nu sunt singurii vizați. Printre categoriile care își pierd automat calitatea de asigurat medical se numără:

Soțul/soția sau părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate;

Persoanele persecutate politic sau etnic (inclusiv veteranii de război, deportații, deținuții politici);

Șomerii care primesc indemnizație de șomaj;

Persoanele aflate în concediu de acomodare în cazul adopției;

Persoanele cu venitul minim de incluziune;

Personalul monahal al cultelor religioase recunoscute;

Bolnavii incluși în programele naționale de sănătate

Singura excepție păstrată: pacienții oncologici, care rămân scutiți de plată.

Cum își pot păstra statutul de asigurat

Cei afectați vor putea redeveni asigurați dacă:

depun o declarație la Casa de Asigurări de Sănătate;

achită 2.430 lei anual, în două tranșe (prima la înscriere, restul până la 25 mai anul următor).

Guvernul Bolojan își justifică decizia prin presiunea bugetară uriașă. Doar 1 din 3 români plătește efectiv CASS.

Potrivit unui studiu al Academiei de Studii Economice și al Rețelei Regina Maria:

doar 35% dintre românii asigurați plătesc efectiv CASS;

peste 10 milioane de persoane beneficiază de servicii medicale gratuite fără să contribuie;

banii colectați acoperă mai puțin de 43% din costurile sistemului de sănătate.