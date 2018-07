Sarmale tradiționale moldovenești sunt una din mâncărurile preferate ale actualului ministru al Agriculturii. Prezent la Vaslui la hramul comunei Ștefan cel Mare, Petre Daea a luat la rând oalele cu sarmalele pregătite de către zeci de gospodine din sat pe parcursul zilei și a nopții de sâmbătă. La început, demnitarul și-a luat singur din oală, apoi fiind servit de către femei.

Ministrul a recunoscut că-i era foarte foame întrucât nu mai mâncare de o zi.

„Îmi era foame cu adevărat. Să fiu sincer, nu am mai mâncat de ieri (n.red-sâmbătă) pentru că nu am avut timp pentru că am fost într-o delegație în Germania”, a mărturisit Petre Daea.