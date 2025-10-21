Lăzăroiu nu înțelege de ce lumea este scandalizată de pensiile magistraților

Declarația vine în plin scandal al pensiilor speciale, amplificat după ce Curtea Constituțională a respins reforma propusă de Ilie Bolojan, iar magistrații continuă să se plângă de venituri „prea mici”.

Petre Lăzăroiu a fost numit în funcția de judecător al Curții Constituționale a României în anul 2008, de către președintele României de atunci, Traian Băsescu, pentru un mandat de 2 ani, iar de la 2 iunie 2010 pentru un mandat de 9 ani.

„Cu 41 de ani de cotizație, pensia mea este puțin spre 10.000 de euro. La un salariu de 60.000 de lei, adică 12.000 de euro. Eu nu înțeleg de ce atâta tam-tam. Nu juriștii fac legea, parlamentarii fac legea. Dacă vrem să reparăm ceva, să se facă la lumină, nu pe la spate. Se tot dau exemple de judecători sau procurori care au nu știu ce pensie. Dar astea sunt exemple singulare. Că ies la pensie la 45 de ani. Păi orice polițist poate ieși la pensie la 45 de ani. Și el mănâncă pensie timp de 30 de ani. Un magistrat poate nu prinde vârsta de pensionare.”, a declarat Petre Lăzăroiu la B1 TV.

Fostul președinte al Curții Constituționale a României, Augustin Zegrean, stânga, și judecătorul Petre Lazaroiu, dreapta, sunt fotografiați la București, România, luni, 27 august 2012, în timp ce așteaptă în parlament să citească decizia curții privind referendumul pentru demiterea președintelui Traian Băsescu.
Zegrean și Lăzăroiu, doi magistrați care cred că e normal ca magistrații să se poată pensiona la 48 de ani, Foto: Profimedia
Lăzăroiu s-a plâns că nu a putut juca la Bursă

Petre Lăzăroiu și-a susținut poziția reluând argumentul că magistrații au foarte multe restricții:

„Un judecător, un procuror nu are voie la nicio activitate lucrativă. Nu are voie în firme, nu are voie să conducă firme. Nu au voie să deschidă o asociație. Sunt interdicții scrise direct în Constituție. Un medic poate lucra în trei spitale și poate câștiga de 10 ori cât un judecător. Să fim corecți.”

„Ce anume v-a împovărat mai mult, în cei 41 de ani de carieră, dintre care 10 în comunism și restul – în democrație?, l-am întrebat. N-a zis nimic despre ultimii 10 ani ai ceaușismului, ci despre perioada recentă: nu am putut să îmi fac o firmă, a răspuns Lăzăroiu”, a scris Cristi Preda pe pagina sa de Facebook.

Curtea Constituțională este formată din 9 judecători
Curtea Constituțională este formată din 9 judecători. Fotografie ilustrativă: Hepta

Elena Costache, șefa CSM, a dat startul vaietelor magistraților privind pensiile mici

Judecătoarea Elena Raluca Costache, președinta Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a stârnit controverse după ce a declarat, că o pensie de 11.000 de lei, pe care o poate primi un magistrat este mică. Asta în condițiile în care, potrivit propriei declarații de avere, a avut un salariu net de peste 57.000 de lei pe lună în anul 2023.

„Da, mi se pare puțin și o să vă spun și de ce mi se pare puțin”, a spus Costache, explicând că judecătorii nu au voie să aibă alte surse de venit și că nivelul pensiei este calculat în condiții stricte, pe baza unor procente aplicate salariului net.

În interviu acordat televiziunii Digi 24, Elena Costache a insistat asupra caracterului „unic” al profesiei de magistrat și a subliniat că lipsa unei pensii consistente ar putea duce la afectarea independenței justiției.

Șefa CSM, Elena Costache, îmbrăcată într-o bluză albastră, gesticulând
Șefa CSM a spus că o pensie de 11.000 de lei este mică. Foto: Captură Digi24

Modificare Constituției, una din soluțiile propuse pentru a permite reforma pensiilor magistraților

Pe scurt, reforma pensiilor speciale ale magistraţilor, adoptată în pachetul 2 de măsuri fiscale de Guvernul Bolojan și asumată apoi în Parlament pe 1 septembrie, prevede creşterea vârstei de pensionare la 65 de ani cu o perioadă de tranziţie de 10 ani şi plafonarea pensiei la maximum 70% din ultimul salariu net, nu 80% din ultimul salariu brut, așa cum este acum.

„Valoarea unei pensii medii în magistratură este între 4.800 și 5.000 de euro, deci 24.000-25.000 de lei, o pensie care este de multe ori mai mare decât pensia medie de 550-600 de euro care este în România”, a explicat Ilie Bolojan pe 29 august.

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a stârnit un nou val de reacții după ce a declarat că, dacă reforma pensiilor speciale pentru magistrați nu poate fi făcută în limitele actualei Constituții, atunci soluția este chiar modificarea Constituției. Fritz susține că există „o majoritate enormă în societate” care respinge privilegiile acordate unor categorii profesionale, precum pensionarea la 48 de ani, și că voința publică nu poate fi ignorată.

Imagine cu judecătorii CCR în noua componență, după ce Simina Tănăsescu a devenit președinta Curții. Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea
Imagine cu judecătorii CCR în noua componență, după ce Simina Tănăsescu a devenit președinta Curții. Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea

Pensii și venituri uriașe pentru judecătorii CCR

Potrivit datelor publice, patru dintre cei cinci judecători care au respins tăierea pensiilor speciale beneficiază ei înșiși de pensii speciale, cu sume cuprinse între 30.000 și aproape 70.000 de lei net pe lună, conform Newsweek.

Cei cinci judecători care au votat împotriva tăierii pensiilor speciale sunt:

Cristian Deliorga, propus de PSD, Bogdan Licu, propus de PSD, Gheorghe Stan, propus de PSD, Mihaela Ciochină, propusă de PNL + Cotroceni, Mihai Busuioc, propus de PSD. Patru dintre ei încasează pensii între 30.000 de lei și 70.000 de lei, conform sursei citate:

  • Cristian Deliorga – a încasat pensii de 835.000 lei într-un an, adică 68.750 lei lunar net, dar și salarii de 507.000 de lei, adică 42.250 lei pe lună net.
  • Bogdan Licu – pensii de 383.000 lei pe an, adică 32.050 lei lunar net și salarii de salarii de 405.000 de lei, adică 33.750 lei pe lună net.
  • Gheorghe Stan – pensie specială de 30.000 lei lunar net, și un salariu de 538.166 de lei, adică 45.000 lei pe lună net.
  • Mihaela Ciochină – pensii de 600.000 lei pe an, adică 50.000 lei lunar net, dar  și salarii de 413.000 de lei, adică 34.400 lei pe lună net.
Un bărbat aflat pe Șoseaua Kiseleff din București s-a stropit cu benzină și a amenințat că își dă foc. Polițiștii au intervenit la timp

România, țara miilor de vrăjitoare: doar Bucureștiul și Moscova au Academii de Vrăjitorie, înființate după „modelul Hogwarts"
Știri România 14:26
România, țara miilor de vrăjitoare: doar Bucureștiul și Moscova au Academii de Vrăjitorie, înființate după „modelul Hogwarts"
Un bărbat aflat pe Șoseaua Kiseleff din București s-a stropit cu benzină și a amenințat că își dă foc. Polițiștii au intervenit la timp
Știri România 13:56
Un bărbat aflat pe Șoseaua Kiseleff din București s-a stropit cu benzină și a amenințat că își dă foc. Polițiștii au intervenit la timp
Unde apare Toto Dumitrescu în timp ce este plasat în arest la domiciliu: „Norocoșii”
Stiri Mondene 14:39
Unde apare Toto Dumitrescu în timp ce este plasat în arest la domiciliu: „Norocoșii”
Fiul Nadiei Comăneci a plecat de acasă. Anunțul făcut de „Zeița de la Montreal”. „Am avut două zile foarte triste”
Stiri Mondene 14:35
Fiul Nadiei Comăneci a plecat de acasă. Anunțul făcut de „Zeița de la Montreal”. „Am avut două zile foarte triste”
Alegerile la Primăria București vor fi pe 7 decembrie. Decizia, luată în coaliția PNL-PSD-USR-UDMR
BREAKING NEWS
Politică 14:41
Alegerile la Primăria București vor fi pe 7 decembrie. Decizia, luată în coaliția PNL-PSD-USR-UDMR
DIICOT a extins ancheta în dosarul Nordis, în care Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost inculpați. Sunt aproape 1.000 de păgubiți și un prejudiciu total de 75 milioane de euro
Politică 11:57
DIICOT a extins ancheta în dosarul Nordis, în care Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost inculpați. Sunt aproape 1.000 de păgubiți și un prejudiciu total de 75 milioane de euro
