„Să îşi ceară scuze celor aproape 2 milioane de votanţi AUR”

„Dacă vreodată Nicuşor Dan sau clonele sale (fie că se numesc Tomac, Veştea sau oricum altfel) vor vrea să ceară vreun vot de la AUR, să facă bine şi să îşi înghită limba înainte de a ne cataloga drept ,,extremişti”, ,,anti-europeni”, ,,anti-occidentali” sau cu orice altă expresie din această clasă”, a scris Peiu miercuri pe pagina sa de Facebook.

Totodată, acesta consideră că cei menționați ar trebui să îşi ceară scuze celor aproape 2 milioane de votanţi AUR, „pe care i-au batjocorit în fel şi chip în ultimii cinci ani”.

Negocierile pentru învestirea noului Cabinet intră într-o fază decisivă. Premierul desemnat, Adrian Veștea, a anunțat public că nu are nicio reținere în a purta discuții cu toate forțele politice, inclusiv cu AUR, pentru a strânge voturile necesare în Parlament.

O listă lungă de revendicări economice

În replică, reprezentanții AUR, prin vocea lui Petrișor Peiu, au pus deja pe masă o listă lungă de revendicări economice și sociale radicale în schimbul unei eventuale susțineri.

Invitat la postul Realitatea Plus, premierul desemnat Adrian Veștea a adoptat o poziție pragmatică privind formarea majorității, subliniind că dialogul este deschis cu oricine dă dovadă de bună-credință.

„Nu am niciun fel de rezervă de a sta de vorbă cu absolut oricine pentru a obține voturi pentru susținerea guvernului pe care îl voi propune. Eu îi aștept pe toți cei care sunt de bună-credință, nu mă deranjează faptul că vor fi parlamentari AUR care dau dovadă de patriotism”, a declarat Adrian Veștea.

Ulterior, la Antena 3, Veștea a spus că nu a discutat cu liderul AUR, George Simion, despre o eventuală susţinere a guvernului său, dar că are „toată deschiderea” în ceea ce priveşte sprijinul parlamentarilor.

Ce cere AUR: Scăderi de taxe, modificări la pensii și amânarea Green Deal

Răspunsul dinspre tabăra suveranistă a venit rapid. Petrișor Peiu a detaliat pachetul de măsuri de la care AUR nu vrea să abdice și care reprezintă, în esență, condițiile partidului pentru orice formă de dialog guvernamental. Propunerile vizează modificări fiscale majore, dar și reconfigurări ale priorităților bugetare și de mediu ale României:

TVA de 19% cota standard

impozit pe dividende de 8%

pragul pentru microintreprinderi de 500 000 euro

indexarea pensiilor

educația prioritară față de Ucraina

amânarea decarbonizării minim 10 ani.

Petrișor Peiu spune că parlamentarii partidului nu vor vota un eventual guvern condus de Adrian Veștea, dacă acesta va ajunge în Parlament pentru învestire. Liderul AUR susține că decizia a fost luată la nivelul întregului grup parlamentar și că aleșii formațiunii vor rămâne în sală, dar nu vor vota.

Cabinetul premierului desemnat Adrian Veștea este în pragul colapsului total, după ce UDMR și AUR au anunțat oficial că vor vota împotrivă, lăsând viitorul Executiv cu șanse minime în Parlament.

Cu toate acestea, liberalul Veștea a anunțat marți seară, la Antena 3, că nu își va depune mandatul și că merge mai departe în Parlament pentru validare. Acesta a dezvăluit că din viitorul cabinet vor face parte și tehnocrați, iar pentru portofoliul Finanțelor își dorește continuitatea lui Alexandru Nazare, cu care a avut deja două runde de discuții.





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