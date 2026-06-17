Credeți că un Guvern condus de Adrian Veștea are șanse să primească votul de învestitură în Parlament?

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AUR spune că va fi prezent în sală, dar nu va vota

Întrebat dacă AUR ar putea susține guvernul Veștea, acesta a exclus varianta.

„Nu în viața asta!”, a spus Peiu.

Petrișor Peiu a explicat că parlamentarii AUR nu intenționează să lipsească de la ședința de învestire, dacă guvernul Veștea va ajunge la vot a și susținut că nu este vorba despre o decizie luată doar de conducerea partidului, ci despre o poziție asumată de grupurile parlamentare ale AUR. Potrivit acestuia, aleșii formațiunii vor sta în bănci și vor refuza să voteze.

„Cei 90 de oameni au decis cu toții”, a spus el, încearcând să închidă speculațiile privind o posibilă rupere de voturi din partid în favoarea guvernului Veștea.

De ce refuză AUR să voteze guvernul Veștea

Peiu a invocat două motive principale pentru care AUR respinge un guvern condus de Adrian Veștea. Primul ține de modul în care partidul vede această propunere de premier și că un astfel de guvern ar reprezenta, în realitate, voința președintelui Nicușor Dan.

Al doilea motiv este programul de guvernare. Peiu spune că Veștea ar urma să preia măsurile guvernului Bolojan, iar AUR a votat moțiunea de cenzură împotriva acelui guvern tocmai pentru că nu a fost de acord cu direcția economică propusă. Nu este vorba despre o opoziție personală față de Ilie Bolojan, pe care l-a descris drept un om decent, ci despre respingerea programului aplicat de guvernul acestuia. În opinia lui Peiu, ar fi lipsit de logică pentru AUR să voteze acum un premier care vine cu aceleași măsuri pe care partidul le-a respins prin moțiune de cenzură.

Petrișor Peiu: „Adrian Veștea nu există”

Petrișor Peiu a atacat și poziția politică a premierului desemnat. El a susținut că, pentru AUR, Adrian Veștea nu este o propunere separată, ci o formulă prin care Nicușor Dan ar încerca să își impună guvernul.

„Adrian Veștea nu există”, a spus Peiu.

Liderul AUR a mai afirmat că partidul nu poate ignora declarațiile făcute anterior de Nicușor Dan despre AUR și despre un eventual sprijin parlamentar venit din partea formațiunii și a reluat ideea și într-o postare pe Facebook, unde a scris că, dacă Nicușor Dan sau politicienii care îl susțin vor voturi de la AUR, ar trebui mai întâi să renunțe la etichetele dure folosite la adresa partidului și să își ceară scuze alegătorilor formațiunii.

În aceeași postare, el a enumerat mai multe teme economice susținute de AUR, printre care revenirea la TVA de 19%, impozitul pe dividende de 8%, pragul de 500.000 de euro pentru microîntreprinderi, indexarea pensiilor, prioritatea acordată educației și amânarea decarbonizării cu cel puțin 10 ani.

Petrișor Peiu a respins și informațiile potrivit cărora Mohammad Murad ar putea negocia voturile unor parlamentari AUR pentru susținerea guvernului Veștea. Liderul AUR a susținut că aceste informații ar fi fost lansate pentru a crea impresia că există voturi disponibile în partid și că Murad este membru AUR solidar cu deciziile formațiunii, care a criticat în repetate rânduri politica economică a guvernului Bolojan.

Veștea nu are rezerve să discute cu parlamentari din orice partid

Declarațiile lui Peiu vin după ce Adrian Veștea a spus că nu are rezerve să discute cu orice parlamentar, dacă acesta este de bună credință și vrea să susțină guvernul. Premierul desemnat a afirmat că îi așteaptă pe toți cei care vor să dea dovadă de responsabilitate și a adăugat că nu l-ar deranja dacă ar exista parlamentari AUR dispuși să îl voteze „din patriotism”.

AUR respinge însă această variantă. Peiu spune că niciun parlamentar al partidului nu va vota guvernul Veștea, dacă acesta ajunge la învestire.

Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov și fost ministru al Dezvoltării, a fost desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze noul Guvern al României, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul duminică, 14 iunie 2026.

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