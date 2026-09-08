Prețul petrolului a atins marți cele mai ridicate niveluri din ultimele câteva săptămâni, după ce gruparea Houthi din Yemen, susținută de Iran, a atacat instalațiile energetice ale Arabiei Saudite, iar Teheranul a amenințat Statele Unite cu un „război economic”, scrie Reuters.

Țițeiul Brent a urcat cu 2 dolari, echivalentul a 2,06%, ajungând la 99 de dolari pe baril.

Țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) s-a situat la 94,41 dolari pe baril, în creștere cu 2,93 dolari, adică 3,2%.

„Evoluția prețurilor reflectă atât o reală penurie fizică — fluxul de petroliere prin Strâmtoarea Hormuz rămâne cu mult sub nivelul normal — cât și o primă de risc geopolitică evidentă. În acest moment, prima de risc joacă un rol decisiv”, a declarat Tim Waterer, analist-șef de piață la KCM Trade.

Atac asupra unei rafinării

Operațiunile la unele instalații energetice din Arabia Saudită, cel mai mare exportator de petrol din lume, au fost întrerupte marți în urma atacurilor grupării Houthi din Yemen, aliniată Iranului, care au rănit 73 de persoane, într-un incident pe care autoritățile saudite l-au calificat drept o escaladare periculoasă.

Rebelii Houthi au atacat o rafinărie de pe coasta Mării Roșii, în apropiere de granița cu Yemen.

Între timp, Iranul a amenințat Statele Unite cu un „război economic” și a declarat că a lansat o rachetă de ultimă generație asupra navelor de război americane, subliniind riscurile unei noi escaladări a conflictului la doar câteva zile după ce ambele părți au schimbat din nou lovituri.

Americanii bombardează și ei

Sâmbătă, forțele americane au lovit trei petroliere iraniene, inclusiv unul în apropierea insulei Kharg, principalul nod de export al petrolului iranian.

Atacurile au urmat loviturilor date de Gardienii Revoluției asupra navelor de război americane care operau în regiune.

Traficul maritim prin Strâmtoarea Hormuz a încetinit, de asemenea, la începutul acestei săptămâni, după ce Iranul a amenințat luni că va riposta la orice noi atacuri americane.

Strâmtoarea Hormuz gestiona aproximativ o cincime din aprovizionarea zilnică globală cu petrol și gaz natural lichefiat înainte de începerea conflictului, la sfârșitul lunii februarie.

Problemele vor continua și în 2027

„Nu ne așteptăm la o revenire completă la volumul de tranzit dinainte de război până la sfârșitul primului trimestru sau începutul celui de-al doilea trimestru al anului 2027”, a declarat Daniel Hynes, analist la ANZ, într-o notă.

Între timp, Goldman Sachs și-a majorat previziunile privind prețurile Brent și WTI cu 5 dolari, până la 85, respectiv 80 de dolari, pentru decembrie 2026, și până la 80, respectiv 75 de dolari, pentru 2027, reflectând noua sa ipoteză conform căreia perturbările transportului maritim din Orientul Mijlociu vor continua până în 2027.

Lipsă de motorină