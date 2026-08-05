Chiar dacă peste 90% dintre ecranele digitale administrate de Phoenix Media sunt amplasate pe proprietăți private – pentru care compania achită chirii semnificative și facturi separate la energie -, conducerea a decis aplicarea voluntară a restricțiilor de program pentru întreaga rețea din Capitală.

Reprezentanții companiei au punctat că nivelul de consum energetic al unui ecran publicitar digital modern este unul redus, fiind comparabil cu cel al unui electrocasnic obișnuit, precum o mașină de spălat rufe.

Pentru a proteja interesele clienților și contractele derulate în această perioadă, compania a precizat că reclamele afectate de oprirea temporară vor fi recuperate și chiar dublate în intervalele orare ale dimineții. De asemenea, Phoenix Media își exprimă speranța că și ceilalți jucători din industria de digital outdoor din București vor adopta măsuri similare de responsabilitate energetică.

În același timp, operatorul atrage atenția asupra faptului că eforturile voluntare ale mediului privat ar trebui însoțite de o implicare mai fermă din partea autorităților locale. Conform reprezentanților firmei, Primăria Capitalei ar trebui să urgenteze procesul de intrare în legalitate a tuturor operatorilor din piața de publicitate outdoor, depășind sfera afișajului digital și vizând întreaga industrie de profil.

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