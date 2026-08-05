Echipa lui Trump „estima că poate obţine dezarmarea Hamas şi demilitarizarea Fâşiei Gaza. Examinăm această posibilitate. Ei ne-au trimis un proiect pe care nu l-am acceptat. Nu este proiectul nostru. Le-am trimis comentariile noastre”, a declarat Netanyahu înregistrare video publicată în noaptea de marţi spre miercuri.

Premierul israelian s-a întâlnit luni cu Consiliul Păcii în Gaza, o inițiativă a președintelui american Donald Trump, și a primit asigurări precum că armata israeliană nu este obligată să părăsească acum poziţiile pe care le ocupă în Fâşia Gaza, ci doar după dezarmarea completă a mișcării islamiste Hamas.

Armata israeliană ocupă în prezent peste 60 % din suprafaţa Fâşiei Gaza.

Hamas a anunţat vineri că a acceptat să renunțe la arme, în timp ce Donald Trump a salutat un „acord istoric” și a evocat retragerea armatei israeliene din Gaza pe măsura dezarmării mișcării islamiste palestiniene.

Extremiștii de dreapta din Guvernul Netanyahu au denunțat acordul și au cerut eradicarea completă a Hamas. Ei au făcut presiuni asupra lui Netanyahu să nu accepte acordul în contextul apropierii alegerilor legislative din Israel, programate pe 27 octombrie.