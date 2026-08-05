Marele premiu, câștigat de un liceu din Ploiești

Fondul total de premiere, în valoare de 100.000 de lei, este destinat exclusiv dezvoltării activităților educaționale din unitățile de învățământ participante. Marele premiu a fost adjudecat de unități școlare care au demonstrat că decalajele mari pot fi recuperate complet.

Marele câștigător al acestei ediții este Liceul Tehnologic „1 Mai” din Ploiești, județul Prahova, care a obținut Premiul I și suma de 60.000 de lei. Unitatea de învățământ a reușit o performanță remarcabilă: media generală la Bacalaureat a urcat de la 4,30 la 6,50, iar rata de promovare a crescut de la 21% la 54%. Mai mult, ponderea absolvenților cu medii de peste 8 a explodat de la 1,33% la 37,74%.

Locul al doilea, în valoare de 25.000 de lei, a fost adjudecat de Liceul Teoretic Peciu Nou din județul Timiș. Școala a înlocuit meditațiile colective cu ateliere remediale țintite. Strategia a dat roade: media generală a crescut de la 6,06 la 7,66, rata de promovare a atins 82,9% față de 55,2% în 2025, iar peste jumătate dintre absolvenți au obținut medii mai mari sau egale cu 8.

Podiumul a fost completat de Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu” din București, care a primit Premiul al III-lea, în valoare de 15.000 de lei. Prin ore de pregătire derulate constant pe parcursul întregului an școlar, colegiul din Capitală și-a crescut rata de promovare de la 53,3% la 86,2%, iar media generală a urcat la 7,25.

Premii speciale pentru liceele care salvează generații vulnerabile

Pe lângă premiile principale, organizatorii au acordat trei „Premii de inspirație”, în valoare de 5.000 de lei fiecare. Aceste distincții au fost create pentru a susține liceele care, deși nu au prins un loc pe podium, duc o luptă zilnică împotriva abandonului școlar și sprijină tinerii din medii defavorizate.

Unul dintre aceste premii a mers la Liceul Tehnologic Todireni din județul Botoșani. Generația actuală de absolvenți intrase în clasa a IX-a cu o ultimă medie de admitere de doar 2,77. Cu toate acestea, anul 2026 a marcat prima promoție de absolvenți după relansarea învățământului liceal în comunitate.

O altă distincție a fost acordată Liceului Tehnologic „Jacques M. Elias” din Sascut, județul Bacău. Unitatea școlarizează elevi proveniți din grupuri vulnerabile din punct de vedere economic, social și etnic, care intră la liceu cu unele dintre cele mai mici medii din județ, ajunse chiar și la 1,50 în 2026. Munca profesorilor de aici este concentrată pe recuperarea lacunelor grave acumulate de elevi în anii de gimnaziu.

Lista premiilor de inspirație este completată de Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” din Lugoj, județul Timiș. În ciuda faptului că elevii au fost admiși cu o ultimă medie de 5,30, iar jumătate dintre ei fac naveta zilnic din satele vecine, liceul a obținut o medie generală de 7,90 și o rată de promovare de 92,5% la Bacalaureat 2026.

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