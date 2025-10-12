Indicele S&P 500, o scădere de 2,7%

Înainte ca mesajul să fie publicat la ora 10.57 (ora locală) pe platforma Truth Social, indicele S&P 500 se afla la mai puțin de două puncte de un nou record istoric.

Câteva ore mai târziu, acesta a închis ziua cu o scădere de 2,7%, cea mai puternică din aprilie, când piețele au fost lovite de un val de vânzări după anunțul privind creșterea taxelor vamale la nivel global.

„Luăm în calcul o creștere masivă a tarifelor pentru produsele chineze care intră în Statele Unite ale Americii”, a scris Trump, acuzând Beijingul că devine „foarte ostil” și că „ține lumea ostatică” prin controlul asupra metalelor rare, esențiale pentru industriile tehnologică și de apărare.

Reacția piețelor a fost imediată: Nasdaq Composite a pierdut 3,56%, Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 879 de puncte (−1,9%), iar Russell 2000, indicele companiilor mici, a coborât cu 3%. În total, 424 dintre cele 500 de companii incluse în S&P 500 au încheiat ziua pe minus.

Sectorul tehnologic a fost cel mai afectat

Sectorul tehnologic a fost cel mai afectat: Nvidia a pierdut 5%, AMD aproape 8%, Apple 3%, iar Tesla 5%. Investitorii s-au grăbit să își reducă expunerea, temându-se că noile tarife vor perturba lanțurile de aprovizionare și vor declanșa o reacție dură din partea Chinei.

Recomandări Germania voia să antreneze armata rusă înainte de anexarea Crimeei și i-a oferit acces în cel mai modern centru NATO

„Piețele se temeau de un astfel de scenariu, dar sperau că Trump și Xi Jinping vor avea o întâlnire la summitul APEC pentru a detensiona relațiile. Acum, acea perspectivă pare incertă”, au comentat analiști citați de CNBC.

După închiderea piețelor, Trump a amplificat presiunea, anunțând intenția de a impune tarife de 100% pentru toate produsele chineze, peste nivelul actual, și de a introduce controale la export pentru software-urile critice – măsuri care ar putea afecta direct marile companii din domeniul inteligenței artificiale, precum Nvidia.

Unii analiști consideră exagerată reacția pieței

Totuși, unii analiști cred că reacția pieței a fost exagerată și că declarațiile lui Trump ar putea face parte dintr-o strategie de negociere.

„Este posibil să fie doar o mișcare tactică. Am mai văzut episoade similare, urmate de reveniri spectaculoase”, a explicat Jay Woods, strateg-șef la Freedom Capital Markets.

În ciuda vânzărilor masive, scăderea de vineri a readus indicele S&P 500 doar la cel mai mic nivel al ultimei luni.

Pe ansamblul anului, piața rămâne pe plus, cu o creștere de peste 11%, impulsionată de investițiile masive în companiile din sectorul inteligenței artificiale.

Bursele americane s-au prăbușit vineri după ce președintele Trump a postat pe Truth Social că ar putea anula o întâlnire planificată cu președintele Chinei și că ia în considerare „o creștere masivă a tarifelor” pentru produsele chinezești.

