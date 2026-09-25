Piața dezinfectanților medicali s-a răsturnat: un producător român a depășit brandurile din import la notorietate și utilizare.

Klintensiv anunță rezultatele unui studiu independent brandBerry care confirmă o schimbare de generație în piața medicală: profesioniștii nu mai aleg „din reflex” produsele din afară. Compania leagă rezultatul de pariul constant pe producția locală, cu laborator și fabricație proprii.

Producătorul român Klintensiv a devenit reperul pieței de dezinfectanți medicali din România, depășind brandurile internaționale la notorietate și la utilizare, arată un studiu de piață realizat de compania independentă de cercetare brandBerry în rândul profesioniștilor din sistemul medical. Klintensiv este cunoscut de 92,6% dintre profesioniști, este folosit de aproape jumătate din piața medicală (49,3%) și este furnizorul principal pentru 37,1% dintre unitățile cu furnizor declarat — de aproape trei ori mai mult decât brandul următor. Timp de decenii, în acest domeniu, „din import” a fost sinonim cu „de încredere”; studiul arată că această prezumție s-a rupt.

Dincolo de cifre, mesajul studiului este despre o schimbare de mentalitate. Klintensiv anunță aceste rezultate ca pe o confirmare a unei direcții strategice: pariul pe producția locală, cu laborator și fabricație proprii, într-un domeniu în care încrederea se câștigă greu și se pierde ușor.

Ce s-a schimbat, de fapt, în decizia profesioniștilor

Studiul arată că piața medicală românească s-a maturizat: criteriul dominant de alegere a devenit siguranța și conformitatea, nu prețul. Este exact terenul pe care un producător cu control complet asupra procesului — de la formulă la livrare — poate concura de la egal la egal cu jucătorii internaționali. Reversul de notorietate nu este, astfel, un accident, ci consecința firească a acestei schimbări de criterii.

Foto: Dr. Romulus Oprica, sociolog, coordonatorul studiului, brandBerry

„Reversul acesta nu s-a produs peste noapte și nu este despre marketing. Un producător autohton ajunge reper doar când profesioniștii încep să judece produsele după rezultat, nu după eticheta de proveniență. Studiul surprinde exact acest moment de maturizare a pieței românești.” — Dr. Romulus Oprica, sociolog, coordonatorul studiului, brandBerry

Foto: Cristian Stanciu, fondator și Director General Klintensiv

„Confirmarea din acest studiu nu ne face să ne oprim, ci ne arată unde mai avem de lucru. Cea mai mare parte a valorii din piață se joacă în zona cabinetelor, acolo unde vrem să ducem aceeași disciplină pe care am construit-o lucrând cu spitalele. Un cabinet mic merită același standard ca o secție de terapie intensivă.” — Cristian Stanciu, fondator și Director General Klintensiv

Cifrele-cheie ale studiului

Detaliat, potrivit studiului: la notorietatea spontană, Klintensiv este numit de peste două ori mai des decât următorul brand, iar ca primă mențiune (top of mind) de 2.5 ori mai des. Scorul de recomandare (NPS) al Klintensiv măsurat de studiu este de aproximativ +49, față de o medie de +39 la nivelul pieței — un decalaj care indică un nivel de loialitate peste standardul categoriei. În privința criteriilor de achiziție, piața pune pe primul loc siguranța și conformitatea, nu prețul: 46% dintre respondenți ar plăti cu 20% mai mult pentru un produs cu performanță superioară, față de 31% care ar alege varianta accesibilă standard.

Despre studiu

Studiul a fost realizat de brandBerry în rândul profesioniștilor din sistemul medical din România, prin cercetare cantitativă pe un eșantion reprezentativ de profesioniști din sistemul medical (marjă de eroare ± 4%), cu validare externă pe date europene. Metodologia completă este disponibilă la cerere.

Despre Klintensiv

Klintensiv este un producător român de dezinfectanți și soluții de igienă pentru sectorul medical, cu laborator și producție proprii în România. Compania dezvoltă și produce local, cu control asupra întregului proces, și oferă unităților medicale, pe lângă produse, instruire, proceduri și ghiduri de aplicare. Produsele Klintensiv ajung în peste 300 de spitale publice și în zeci de mii de clinici și cabinete din țară.