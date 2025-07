„Există, de asemenea, pagube la monumente de arhitectură din centrul istoric al Odesei, care se află sub protecția UNESCO”, a declarat guvernatorul regiunii Odessa, Oleh Kiper, într-o postare pe Telegram.

Odessa, Ukraine has been under a large scale drone attack tonight.

Several drones were shot down by both air defense forces on the ground and fighter jets with 2 A2A kills confirmed.

Several strikes also occured on a warehouse, market and residental buildings pic.twitter.com/UpM4BdWCEV

