„Deplasările externe efectuate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție de la preluarea mandatului, în anul 2016, până în prezent, au totalizat costuri in sumă de 96.373,51 lei (reprezentând 20.241,86 euro la cursul actual)”, transmite Ministerul Public, într-un comunicat privind cheltuielile aferente deplasărilor externe ale procurorului general.

Instituția a prezentat activitățile și evenimentele profesionale corespunzătoare deplasărilor efectuate de Augustin Lazăr în ultimii 3 ani și în anul în curs.

În anul 2016, procurorul general a participat, pe 3 iunie, la „Cea de-a 11 a întâlnire a Forumului Consultativ al Procurorilor Generali” la Haga- Olanda și la lucrările primei reuniuni a Forumului România – Republica Moldova în domeniul Justiţiei, la Chişinău – Republica Moldova, în perioada 10-11 noiembrie.

În anul 2017, Augustin Lazăr a participat pe 13 ianuarie la şedinţa solemnă a Curţii de Casaţie franceze, eveniment ce marchează debutul anului judiciar 2017; la conferinţa internaţională „Perspectivele dezvoltării procuraturii moderne: asigurarea independenţei şi specializarea procurorilor” la Chişinău, Republica Moldova, pe 27 ianuarie; a efectuat în perioada 23-24 martie o vizită de studiu la sediul Parchetului General de pe lângă Curtea de Casaţie a Franţei, la Paris, Franţa și o Vizită de studiu la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, la Luxemburg, în perioada 28-29 martie.

De asemenea, el a participat în anul 2017, pe 19 mai, la cea de-a IV-a reuniune a Comisiei interguvernamentale România – Republica Moldova pentru integrare europeană la Chişinău, Republica Moldova, la Întâlnirea Generală a Asociaţiei Internaţionale a Procurorilor şi la cea de-a 22-a conferinţă anuală cu tema „Prosecution in the public interest -facing the challanges and opportunities in changing societies” la Beijing, în China, în perioada 10-15 septembrie, la Forumul Consultativ al Procurorilor Generali la Haga – Olanda – 6 octombrie, întâlnire cu directorul general Europol la Haga – Olanda – 9 octombrie și întâlnire la Biroul Procurorului Curţii Penale Internaţionale la Haga – Olanda – 10 octombrie și participare la A X-a întâlnire a Reţelei Procurorilor Generali şi şefii instituţiilor echivalente de pe lângă Curţile Supreme ale Statelor Membre din Uniunea Europeană (NADAL) la Dublin, în perioada 11-13 octombrie.

Procurorul general a mai fost în același an la ceremonia de semnare a Memorandumului privind înţelegerea şi cooperarea în domeniul combaterii infracţionalităţii transnaţionale între Procuratura Generală a Republicii Serbia şi PÎCCJ, la Belgrad, Serbia, în perioada 20 – 22 noiembrie.

În anul 2018, Augustin Lazăr a participat la:

Seminarul cu tema „L’autorite du pouvoir judiciare” organizat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, la Strasbourg – Franţa – 26 ianuarie.

Prima conferinţă internaţională privind justiţia cu tema „Independenţa puterii judiciare, între garantarea drepturilor justiţiabililor şi respectarea regulilor de funcţionare a justiţiei”, la Marrakech – Maroc, în perioada 2-4 aprilie.

Ceremonia de semnare a Protocolului de colaborare cu Parchetul General al Curţii de Casaţie din Franţa, la Paris – Franţa – 15 mai și participare la A X-a întâlnire a Reţelei procurorilor generali sau a conducătorilor instituţiilor echivalente de pe lângă Curţile Supreme ale Statelor Membre din Uniunea Europeană (NADAL), la Paris – Franţa, în perioada 16 -18 mai.

Întâlnirea de lucru cu domnul Eduard Harunjen, procurorul general al Procuraturii Generale a Republicii Moldova, la Chişinău – Republica Moldova, în perioada 29-30 august.

Cea de-a XXIII-a Conferinţă anuală şi Reuniune generală a Asociaţiei Internaţionale a Procurorilor, la Johannesburg – Africa de Sud, în perioada 9-13 septembrie.

A XIII-a reuniune a Forumului Consultativ al Procurorilor Generali – EUROJUST, la Haga – Olanda, în perioada 18 – 19 octombrie.

Workshop-ul UNESCO destinat instruirii pe tema luptei traficului ilicit de bunuri culturale, desfășurat la Roma – Italia, în perioada 12-15 noiembrie.

Seminarul organizat de UNESCO și Uniunea Europeană cu tema ”Lupta împotriva traficului ilicit de bunuri culturale – un atelier de instruire pentru justiția europeană în aplicarea legii”, la Paris – Franța, în perioada 27–29 noiembrie.

Seminarul cu tema ”Dialogul strategic regional asupra comerțului ilicit în sud-estul Europei”, organizat de Institutul Internațional pentru Justiție Penală și Drepturile omului din Siracuza – Italia – 5–6 decembrie.

În anul 2019, procurorul general a avut patru deplasări:

La seminarul judiciar anual al Curții Europene a Drepturilor Omului cu tema „Întărirea încrederii în justiție”, Strasbourg – Franţa – 25 ianuarie 2019. La cea de-a doua reuniune organizată în cadrul Forumului Procurorilor Generali din Regiunea mediteraneeană (Euromed) – Haga, Olanda – 30-31 ianuarie. A participat în calitate de invitat special la evenimentul organizat la Haga de Eurojust cu prilejul preluării de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene, Strasbourg – Franţa – 21 martie. La întâlnirea solemnă de celebrare a celei de-a 10-a aniversări a semnării Acordului de cooperare judiciară bilaterală încheiat dintre Parchetul Federal belgian și DIICOT/Consultări anuale, Bruxelles – Belgia – 27-29 martie.

Precizările PÎCCJ vin în contextul în care ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat, în cadrul interviului susţinut, miercuri, de Augustin Lazăr pentru un al doilea mandat, că va verifica oficial dacă deplasările procurorului general au costat suma de 500.000 de euro.

