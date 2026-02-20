De ce se închid șapte restaurante Pizza Hut

Măsura vizează unitățile Pizza Hut care au avut rezultate sub așteptări și au afectat performanța financiară a grupului.

Potrivit comunicatului transmis BVB, decizia a fost luată în contextul unui proces de eficientizare început în perioada 2023–2024.

„În continuarea procesului de eficientizare operaţională şi consolidare a reţelei de restaurante, care a avut loc în perioada 2023-2024, conducerea grupului, împreună cu cea a American Restaurant System SA, a decis închiderea a şapte restaurante Pizza Hut, unităţi care au înregistrat performanţe operaţionale sub aşteptări şi un impact negativ semnificativ asupra rezultatelor financiare.”, se precizează în comunicat.

Reprezentanții grupului explică faptul că decizia este influențată de situația economică actuală: „Decizia are la bază evoluţia contextului economic şi de consum, marcat, începând cu iulie 2025, de liberalizarea şi creşterea preţurilor pe piaţa de energie, adoptarea de noi măsuri fiscale, creşterea cotei de TVA, precum şi de o încetinire a consumului privat, prin adoptarea unui comportament mai prudent în noile condiţii economice”.

Economistul Cristian Păun a avertizat recent că pe fondul taxelor și fiscalității ridicate s-ar putea ca mai multe companii să se retragă din România: „Pleacă toți, pe model Carrefour, dacă continuăm așa”.

Impactul asupra angajaților și clienților

Grupul susține că încearcă să limiteze efectele asupra personalului: „Grupul urmăreşte ca eficientizarea reţelei de restaurante să aibă un impact cât mai redus asupra angajaţilor, pentru care vor fi oferite opţiuni de relocare în cadrul reţelei Sphera Franchise Group.”

Managementul estimează că închiderea unităților neperformante va contribui la redresarea financiară: „va avea un impact pozitiv asupra profitabilităţii operaţionale, prin eliminarea pierderilor recurente şi optimizarea structurii de costuri”.

Compania precizează că cererea clienților va putea fi acoperită de celelalte restaurante din rețea, fără un impact semnificativ asupra accesului la produse.

Scădere puternică a profitului

În primele nouă luni din 2025, brandul Pizza Hut a înregistrat o pierdere din exploatare în restaurante de 1 milion de lei, comparativ cu 326.000 de lei în perioada similară a anului anterior.

La nivel de grup, vânzările au crescut ușor, cu 0,7%, ajungând la 1,151 miliarde de lei. Cu toate acestea, profitul net a scăzut cu 46,7%, până la 38 de milioane de lei.

Scăderea a fost influențată de creșterea cheltuielilor de exploatare, în special cele salariale, stagnarea vânzărilor în România și reducerea marjei operaționale. EBITDA s-a diminuat cu 26,5%, ajungând la 94,8 milioane de lei.

Rețeaua Sphera în România și în străinătate

La 30 septembrie 2025, Sphera Franchise Group opera 176 de restaurante:

110 restaurante KFC în România, 3 în Republica Moldova și 17 în Italia

28 restaurante Pizza Hut în România

16 restaurante Taco Bell în România

1 restaurant Cioccolatitaliani în Italia

o subfranciză Pizza Hut Delivery

Grupul avea 4.944 de angajați, dintre care 4.442 în România.

