Privatizarea petrolului, susținută de guvernul interimar

Reforma parțială a Legii Organice a Hidrocarburilor a fost aprobată pe 22 ianuarie de Adunarea Națională, instituția legislativă a Venezuelei. Această schimbare legislativă permite companiilor private, inclusiv celor americane, să opereze direct în exploatarea zăcămintelor de petrol, conform informațiilor publicate de Vozpopuli.

Iar Chevron, singura companie petrolieră americană care funcționează în prezent în Venezuela, ar putea beneficia semnificativ de această reformă. Jorge Rodríguez, un lider chavist, a declarat că modificarea este esențială pentru o „creștere accelerată” în producția de petrol din țară. Până acum, statul avea control exclusiv asupra resurselor petroliere.

În acest context, președintele american Donald Trump a vorbit despre efectele economice ale colaborării dintre Washington și Caracas, sugerând că „Venezuela va prospera mai mult ca niciodată cu noi”.

Totuși, detaliile acordurilor dintre cele două țări rămân neclare. Delcy Rodríguez a confirmat recent un transfer de 300 milioane de dolari în Venezuela din partea SUA, bani proveniți din vânzarea de petrol.

Relația lui Trump cu opoziția din Venezuela

Trump a evaluat liderii opoziției venezuelene, inclusiv pe María Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2025, despre care a afirmat că „a demonstrat un leadership foarte puternic”.

Cu toate acestea, liderul american consideră că Machado nu deține controlul necesar asupra infrastructurii chaviste pentru a conduce țara în mod eficient. În ciuda acestui fapt, Trump i-a deschis posibilitatea unei colaborări în viitor.

Procesul de eliberare a prizonierilor politici

Din 8 ianuarie 2026, organizațiile non-guvernamentale și opoziția venezueleană au anunțat că au fost eliberați între 154 și 170 de deținuți politici.

Rafael Tudares, ginerele liderului opoziției Edmundo González Urrutia, a fost eliberat pe 21 ianuarie după 380 de zile de detenție. În decembrie 2025, Rafael Tudares fusese condamnat la 30 de ani de închisoare sub acuzații de conspirație și terorism, acuzații respinse de mai multe ONG-uri care au catalogat cazul drept unul politic. Aceste organizații susțin că arestarea a fost motivată de relația sa cu González Urrutia, care contesta legitimitatea lui Maduro în urma alegerilor prezidențiale din 28 iulie 2024.

Familiile prizonierilor politici continuă să exprime emoții contradictorii. „Nu suntem liniștiți. În fiecare zi crește disperarea și incertitudinea noastră”, a declarat Mayerlin González, soția unui deținut politic, pentru EFE. În același timp, eliberările recente au adus o rază de speranță în rândul familiilor.

Potrivit ONG-ului Foro Penal, până pe 15 ianuarie, guvernul venezuelean a anunțat peste 400 eliberări, procesul fiind descris drept „deschis”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE