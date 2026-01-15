În perioada imediat următoare atacului american asupra Venezuelei și capturării președintelui Nicolás Maduro, la începutul acestei luni, președintele Donald Trump a transmis clar că intenționează să valorifice vastele rezerve de petrol ale țării.

Donald Trump a afirmat, vineri, că industria petrolieră ar urma să investească cel puțin 100 de miliarde de dolari pentru refacerea sectorului energetic venezuelean, grav afectat, deși sursa exactă a acestei estimări nu este clară.

Planurile administrației de a exploata petrolul Venezuelei au fost întâmpinate cu scepticism de liderii marilor companii energetice americane, în cadrul unei întâlniri la Casa Albă.

Directorul executiv al ExxonMobil, Darren Woods, a declarat că o astfel de investiție este „nefezabilă”, invocând numeroase obstacole juridice și comerciale.

„Ar trebui stabilite mai întâi cadre legale și comerciale clare pentru a putea evalua măcar ce randamente ar putea aduce o asemenea investiție”, a explicat acesta. Și alți directori din industrie și-au exprimat rezervele față de oportunitatea de a face afaceri într-o țară aflată într-o criză profundă.

După întâlnirea îndelungată de vineri de la Casa Albă, Trump și principalii săi consilieri nu au obținut angajamente concrete din partea companiilor privind investiții de ordinul miliardelor de dolari în Venezuela.

Detaliile legate de prima vânzare de petrol au rămas neclare miercuri, însă purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Taylor Rogers, a declarat într-un comunicat că „echipa președintelui Trump facilitează discuții constructive și continue cu companiile petroliere dispuse să facă investiții fără precedent pentru refacerea infrastructurii petroliere a Venezuelei”.

Tot miercuri, Reuters a relatat că petrolul brut venezuelean este oferit comercianților la prețuri reduse, sub nivelul petrolului provenit din alte state concurente, precum Canada.

