Fenomenele meteo la care ne putem aștepta
Avertizarea meteo ANM este valabilă în intervalul miercuri, 17 septembrie 2025, ora 18.35 – miercuri, 17 septembrie 2025, ora 19.30.
Se vor semnala averse torențiale care vor acumula 15…25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50…70 km/h, grindină de mici dimensiuni (1…2 cm).
Care sunt zonele vizate
Zonele vizate sunt în județul Prahova: Poienarii Burchii; în județul Ilfov: Buftea, Periș, Balotești, Snagov,
Ciolpani, Corbeanca și în județul Dâmboviţa: Răcari, Crevedia, Cojasca, Ciocănești, Tărtășești, Conțești, Niculești, Brezoaele, Dobra, Butimanu, Cornățelu.
ANM a emis, duminică, prognoza meteo pentru perioada 15 septembrie – 12 octombrie 2025.
