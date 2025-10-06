Mai multe blocuri, fără căldură din cauza datoriilor asociației de proprietari

Un caz aparte este cel al unui bloc din nordul Ploieștiului, unde locatarii s-au trezit fără încălzire din cauza restanțelor acumulate de vecinii din aceeași asociație de proprietari.

Locatarii de pe Aleea Cătinei, deși la zi cu plățile, au descoperit că nu au căldură. Ei au contactat Termo și Primăria Ploiești, aflând despre datoriile asociației.

„Vineri, în momentul în care s-a dat drumul la căldură în Ploieşti, am constatat că blocul nostru, nu are căldură. Atunci ne-am interesat să vedem ce se întâmplă și am aflat că este vorba despre datorii, însă la noi pe scară nu sunt probleme legate de plata facturilor. Noi nu avem restanţiei”, a declarat un rezident pentru Observatorul Prahovean.

Situația datoriilor asociațiilor de proprietari fără căldură

În iunie, locatarii au fost informați că asociația datora peste 71.000 de lei pentru perioada septembrie 2024 – martie 2025.

„Sunt niște datorii neachitate. Este vorba de datorii înregistrate per asociație. Sunt două blocuri cu trei scări care au probleme cu restanțele, însă mi se părea corect să fie furnizat agent termic la blocurile care nu au restanțe la întreținere”, a declarat președintele asociației de proprietari.

Reacția Termo Ploiești

„Se va drumul la caldură la blocul respectiv. Pentru a preveni astfel de situații în care asociațiile de proprietari acumulează datorii, locatarii ar trebui să efectueze, periodic, verificări dacă sumele achitate de aceştia au fost virate către Termo”, a explicat Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești.

Termo Ploiești a recomandat la sfârșitul lunii august plata facturilor restante pentru a evita situațiile în care locatarii rămân fără căldură.

Este important de menționat că furnizarea agentului termic în Ploiești se face în baza contractelor încheiate cu asociațiile de proprietari.

