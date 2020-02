De Iulian Budușan,

Liderul USR, Dan Barna, a atacat din nou PNL, sâmbătă după-amiază, la Digi24, spunând că cele mai multe promisiuni făcute de liberali partidului său s-au dărâmat de-a lungul timpului.

Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a intrat în direct și a declarat că nu știe cum va reuși să convingă de faptul că nu există niciun blat între liberi și PSD:

”Nu știu cum voi reuși să conving că nu există niciun fel de blat între PNL și PSD. Același interes (referitor la anticipate, n.red.) există, într-adevăr. Eu cred că România are nevoie de anticipate, cu analiză foarte corectă asupra ordonanțelor asumate de noi. Este imperios necesar să ajungem la alegeri anticipate. Ne-ar fi plăcut să avem și două tururi de scrutin, dar urmăriți ce face doamna Weber. Era pregătită să atace această ordonanță și ne-ar fi blocat. Astăzi, România nu poate continua așa. Am guvernat trei luni de zile și am făcut lucruri extraordinare”, a declarat Rareș Bogdan, sâmbătă după-amiază, la Digi24.

Declarația lui Dan Barna vine după ce Claudiu Năsui, președintele USR București, a acuzat PNL și PSD de blat pe votarea bugetului capitalei: ”SCANDALOS! USL trăiește! Doi consilieri PNL au votat bugetul propus de Gabriela Firea! Cei doi au votat și PUZ-ul coordonator al Sectorului 6, document care ridică mari semne de întrebare cu privire la bunele intenții atât ale celor care l-au întocmit cât și ale decidenților care l-au supus la vot”, arată USR București, organizație condusă de Claudiu Năsui, pe pagina de Facebook.

Totodată, și liderul PLUS, Dacian Cioloș, a intensificat războiul declarațiilor cu Ludovic Orban și PNL, aducând în discuție posibilitatea unei înțelegeri de tip USL 2 pentru a împiedica organizarea alegerilor locale în două tururi.

Citeşte şi:

Concluziile discuţiei Orban-Barna. USR susţine anticipatele şi Ordonanţa care dă dreptul votării pe liste suplimentare

Dan Barna, despre intrarea USR la guvernare: ”Ludovic Orban a declinat oferta noastră”

Dan Barna, despre blatul PNL- PSD dinaintea moțiunii: ”Vedem o renaștere a USL?”

GSP.RO Replica Simonei Halep, după ce Ilie Năstase i-a cerut să nu mai reprezinte România

HOROSCOP Horoscop 15 februarie 2020. Peștii au parte de o veste bună