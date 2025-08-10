În proiectul propus de Guvern, care a ajuns în faza de consultare publică, se află o modificare în ceea ce privește numărul de polițiști locali.

În faza inițială, Guvernul intenționa să crească norma la 1.500 de locuitori pentru un polițist (de la 1.000 de locuitori în prezent), lucru care ar fi însemnat la Iași o reducere cu peste 100 de posturi efectiv ocupate. În forma actuală, norma crește la 1.200 de locuitori.

O prevedere importantă este că toate raportările se fac conform rezultatelor de la ultimul recensământ. Municipiul Iași are o populație de 271.962 de locuitori, potrivit recensământului din 2021.

În aceste condiții, Poliția Locală va trebui să aibă 227 de angajați. În prezent, instituția are 361 de posturi în organigramă, 293 fiind efectiv ocupate. Astfel, din rândurile Poliției Locale vor pleca 66 de salariați.

Conform celui mai recent raport al Poliției Locale, în instituție lucrează peste 230 de bărbați și peste 60 de femei, iar 170 dintre angajați au studii medii. Bugetul de funcționare al instituției este pentru anul 2025 de 46,5 milioane de lei, iar cea mai mare parte a sumei reprezintă fondul de salarii (44,5 milioane de lei).

