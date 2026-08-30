„Dacă, Doamne ferește, începe un război mâine, ministrul apărării nu se poate duce la militari spunându-le că are un contract, uitați la pagina 4, urmează să ni se livreze peste 5 săptămâni. Trebuie să poată decide ca pe teritoriul național, acolo unde există capacități să lucreze pentru armata română, să se întâmple de-a doua zi. A fost o bătaie de joc până acum, a fost o vânzare a intereselor armatei române, a fost o vânzare a intereselor României. Și de asta țipă foarte mulți în jurul programului SAFE. Pentru că, de fapt, le-a arătat o bornă, le-a ridicat un prag pe care ei până acum nu l-au atins niciodată și pe care pe viitor, dacă vor vrea să se eschiveze de el, îl vor vedea acolo, că dumneavoastră veți arăta la știri”, a spus Miruță.

Întrebat dacă se referă la partidul condus de Sorin Grindeanu, ministrul USR al Apărării a răspuns: „Da, mă refer la PSD. Ei conduc industria națională de armament, și-au bătut joc de ea doar pe combinații. Cuvinte grele, pe care le spun cu toată deschiderea. Oameni puși politic acolo cu scopul de a pune pe butuci multe dintre fabrici, ca armata română să ajungă să cumpere de la concurență, să nu mai poată cumpăra din țară”.

Și a continuat: „Este o acuzație adevărată. Am fost la Ministerul Economiei și am văzut raporte de control ale Corpului de Control acolo și nu trebuie să vadă lumea asta. Trecem pe lângă fabricile de armament din România, pică tencuiala de pe ele”.

„Oamenii de acolo sunt trimiși acasă pentru că nu mai au de lucru. Nu mai au de lucru pentru că nu mai au linii de producție noi”, a conchis Miruță.

Reamintim că, în ultimii 10 ani, PSD a avut 5 miniștri ai Apărării (Gabriel Leș, Adrian Țuțuianu, Mihai Fifor, Vasile Dîncu și Angel Tîlvăr), PNL a avut 1 (Nicolae Ciucă), iar USR 2 (Ionuț Moșteanu și Radu Miruță). Trebuie spus însă că Miruță conduce Ministerul Apărării din decembrie 2025, după demisia lui Ionuț Moșteanu, survenită în noiembrie 2025, în urma dezvăluirilor Libertatea despre CV-ul său.

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