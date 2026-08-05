Operațiunea, desfășurată pe 29 iulie, a avut loc într-o zonă intens circulată din centrul orașului, recunoscută pentru traficul aglomerat și prezența numeroasă a pietonilor. În doar șase ore, polițistul „camuflat” a identificat și sancționat 74 de șoferi care foloseau telefonul mobil la volan, potrivit Il Mattino.

S-a folosit de un binoclu

Îmbrăcat într-un costum verde care imită un tufiș, ofițerul a folosit un binoclu pentru a observa șoferii care treceau prin zonă. Când detecta o încălcare, transmitea informațiile colegilor, care interveneau rapid pentru a opri vehiculul și a aplica sancțiuni. „Acțiunea” a fost surprinzător de eficientă, iar numărul mare de amenzi emise demonstrează cât de frecvent este acest comportament periculos în trafic.

74 de amenzi în doar șase ore

În cele șase ore ale operațiunii, poliția a emis 74 de amenzi, ceea ce înseamnă o medie de 12 sancțiuni pe oră. Scopul principal al acestui demers a fost nu doar penalizarea șoferilor, ci și creșterea gradului de conștientizare privind riscurile utilizării telefonului mobil la volan. „Acesta să fie un memento: SMS-ul sau notificarea poate aștepta. Atenție la drum, nu la ecran!”, au transmis autoritățile pe Facebook.

Sancțiuni prevăzute de lege

În New Jersey, legislația prevede amenzi progresive pentru utilizarea telefonului mobil în timpul condusului. Prima abatere se sancționează cu 200 de dolari, iar a doua cu 400 de dolari. Pentru a treia abatere, amenda ajunge la 600 de dolari, cu posibilitatea de a pierde trei puncte din permis sau chiar suspendarea acestuia pentru până la trei luni. Aceste măsuri sunt menite să descurajeze recidivismul și să reducă riscurile asociate conducerii distrase.

De ce a fost aleasă această zonă

Strada monitorizată a fost selectată datorită densității mari de trafic și numărului ridicat de pietoni. Reprezentanții Departamentului de Poliție Dunellen au explicat că locația amplifică riscul de accidente cauzate de șoferii distrași. Prin această tactică, autoritățile au dorit să protejeze comunitatea și să atragă atenția asupra pericolelor generate de utilizarea telefoanelor mobile în timpul condusului, potrivit Kurier.

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