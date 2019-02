Danu, care este şeful de post de la Răducăneni, a fost dus la cercetări joi seara și a fost audiat de polițiștii de la Antidrog și de procurorii de la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT)

Surse judiciare au precizat pentru Ziarul de Iași că polițistul introducea droguri de mare risc în țară, împreună cu prietena lui, Diana Muntean.

Potrivit sursei citate, agentul principal Cristian Danu a fost prins joi noaptea în Vaslui, în timp ce ridica un coleg primit dintr-o țară din vestul Europei.

Polițistul și prietena lui sunt cercetați pentru trafic de droguri de mare risc și de droguri de risc. Polițiștii de la Crimă Organizată au indicii potrivit cărora îl suspectează pe Danu și pe prietena acestuia că ar intermedia pătrunderea drogurilor. De altfel, polițistul Cristian Danu se afla în filajul celor de la Crimă Organizată de mai mult timp.

În urma scandalului, numele agentului de 37 de ani a fost scos din evidențele Poliției Iași, ca și cum n-ar fi fost vreodată angajat al acestei instituții.

Ziarul de Iași scrie că șeful direct al lui Danu, comisarul-șef Adrian Stoian, a explicat că agentul acuzat de trafic de droguri de mare risc fusese promovat recent în funcția de șef de post al Poliției din localitatea Răducăneni.

„Era tânăr. Fusese promovat pe funcţie temporar, în cursul anului trecut. Acum, funcţia lui este liberă, încă nu am numit pe cineva. Probabil, în curând. Nu am am amănunte din anchetă”, a precizat comisarul Adrian Stoian, şeful Poliţiei Municipiului Iaşi.

„Avea cam doi ani de când a intrat în rândul poliţiştilor. A fost recrutat din sursă externă. Nu îl ştiu personal. Noi ne gânditm că în felul acesta se curăţă sistemul, însă face foarte mult rău imaginii poliţiei ieşene. Suntem mâhniţi de un aşa comportament”, a spus vineri comisarul şef Costel Gâtlan, şeful IPJ Iaşi, conform sursei citate.