Tânărul organiza tombole online fără a deține licența necesară

În data de 12 octombrie, polițiștii brăileni au efectuat o percheziție domiciliară în Jirlău. Acțiunea a fost coordonată de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Brăila, cu sprijinul Poliției Orașului Făurei și al Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Cercetările au relevat că tânărul organiza tombole online fără a deține licența necesară. Participanții plăteau sume de bani pentru bilete, iar premiile oferite includeau cai și mașini.

„S-au desfășurat activități specifice în cadrul unui dosar penal în care sunt efectate cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de desfășurarea fără licență sau autorizație a oricărei dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc”, au declarat polițiștii.

Trei persoane au fost duse la sediul poliției

În urma percheziției, trei persoane au fost duse la sediul poliției pentru investigații suplimentare.

Autoritățile au confiscat mai multe bunuri în timpul percheziției: un autoturism, aproximativ 7.300 de lei, 220 de euro, telefoane mobile, alte bunuri și înscrisuri de interes pentru cauză.

Polițiștii au reamintit că tombolele online sunt considerate jocuri de noroc. Organizatorii trebuie să dețină o licență conform OUG nr. 77/2009 privind exploatarea și organizarea jocurilor de noroc.

De asemenea, o escrocherie online face victime în România. Este vorba despre o tombolă falsă care promite premii de lux în schimbul unei sume „modice” de bani. Totuși, victimele nu-și primesc premiile niciodată, iar tombola se resetează.



