Moldoveanul a fost ucis din cauza unui video compromițător

Să ajungi să ucizi pentru a evita ca imagini compromițătoare să circule dintr-un telefon în altul. Este noul mobil care a ieșit la iveală în ancheta privind asasinarea lui Sergiu Țârnă, barman moldovean în vârstă de 25 de ani, împușcat mortal în noaptea de 30 spre 31 decembrie, pe un câmă din zona Malcontenta di Mira, în apropiere de Veneția, Italia.

Potrivit anchetatorilor, în spatele crimei s-ar afla existența unui video în care principalul suspect ar apărea ipostaze compromițătoare, filmare care, potrivit publicației Corriere della Sera ar fi fost realizată, posibil, într-un local de lap dance.

Inițial, ancheta a urmărit piste legate de trafic de droguri, datorii sau conflicte sentimentale. Noul fir a fost însă deschis chiar de Riccardo Salvagno, în vârstă de 40 de ani, fost agent al Poliției Locale din Veneția, în prezent arestat pentru omor.

„Mă temeam că filmarea va fi distribuită”

În timpul audierii de miercuri, în fața judecătoarei Claudia Ardita, polițistul acuzat de crimă, asistat de avocatul său Guido Galletti, a declarat că tensiunile dintre el și victimă au pornit de la acel material video.

Suspectul a afirmat că se temea ca Sergiu Țârnă să nu difuzeze filmarea și că aceasta i-ar fi compromis cariera în Poliția Locală.

Potrivit declarațiilor sale, i-ar fi cerut de mai multe ori moldoveanului să șteargă clipul, însă fără rezultat. Mai mult, ar fi avut suspiciuni că imaginile circulaseră deja.

Salvagno a negat că ar fi intenționat să îl ucidă pe barman. „Voiam să-l speriem, să-l batem, dar a fugit și atunci l-am blocat. Apoi pistolul s-a descărcat accidental”, a susținut acesta în fața magistraților.

Anchetatorii verifică însă cu atenție această versiune. Dosarul este coordonat de procurorul Christian Del Turco și de procurorul-șef interimar Stefano Ancilotto, alături de carabinierii din cadrul departamentului de investigații din Veneția.

Riccardo Salvagno ar putea fi audiat din nou în perioada următoare.

Fuga suspectului și arestarea

După crimă, Salvagno ar fi părăsit zona, deplasându-se spre Verona, apoi a traversat mai multe țări cu mașina, ajungând până la Valencia, în Spania. Acolo a stat câteva zile, până când a rămas fără bani.

Pe 5 ianuarie s-a întors cu avionul în Italia, a fost preluat de tatăl său, însă polițiștii l-au arestat la scurt timp, la câteva sute de metri de locul crimei.

Intervenția a fost realizată de carabinieri, cu sprijinul dronelor.

Amenințări înainte de crimă: „Ai grijă ce faci, pentru treaba asta sunt dispus să merg până la capăt”

Anchetatorii au descoperit și un mesaj trimis de Salvagno victimei, în ziua de Crăciun, prin aplicația Telegram: „Ai grijă ce faci, pentru treaba asta sunt dispus să merg până la capăt. Oamenii care au făcut asta vor plăti cu sânge.”

Pe 26 decembrie, cei doi au fost văzuți certându-se într-un local, acuzându-se reciproc de minciuni.

În noaptea dintre 30 și 31 decembrie, Riccardo Salvagno și complicele său l-au căutat pe Sergiu Țârnă prin Mestre, până l-au găsit într-un bar.

În jurul orei 2:15, moldoveanul de 25 de ani a fost urcat cu forța într-o mașină, iar aproximativ o jumătate de oră mai târziu, a fost împușcat în frunte.

Primarul Veneției, despre cazul morții lui Țârnă: „Halucinant”

Primarul Veneției, Luigi Brugnaro, a catalogat cazul drept „halucinant”.

„Să omori o persoană în acest fel este de necrezut. Sper ca complicele să se predea și să iasă la iveală motivele acestui episod. Vom încerca să o ajutăm pe mama victimei să organizeze funeraliile, inclusiv printr-un sprijin financiar”, a declarat edilul.

Complicele polițistului este în continuare liber

Investigațiile continuă și pentru identificarea complicelui, aflat în prezent în libertate.

Potrivit ipotezelor anchetatorilor, acesta ar fi un cetățean albanez, care ar fi fugit imediat în țara natală. Judecătorii iau în calcul varianta ca Salvagno să-l fi dus pe complice până la Gorizia, aproape de granița cu Slovenia. Un prieten din anturajul suspectului este dat dispărut din aceeași zi în care a avut loc crima.