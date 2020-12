PNL a obținut funcțiile de premier și pe cea de președinte al Camerei Deputaților, precum și nouă ministere din cele 18. USR-PLUS obține șefia Senatului și șase ministere. UDMR ia trei ministere, între care și Ministerul Dezvoltării.



Cristian Pîrvulescu nu crede că există un singur câștigător și explică de ce:



UDMR a făcut un joc de suprafață, a obținut cele mai importante posturi din istoria participării lor la guvernare.

USR-PLUS a abordat într-o manieră dură, de manual, această negociere. Este un partid antisistem, care începe să se integreze în sistemul politic și care are posibilitatea să își dovedească competența.

PNL a ieșit într-o manieră rezonabilă, păstrează partea cea mai importantă privind definirea statului, adică Externele, Apărarea și Internele.

Dragoș Tudorache, mai potrivit pentru Ministerul Justiției

– Cum traduceți faptul că USR-PLUS a luat Ministerul Justiției? Ce semnal dă acest lucru societății românești?

– USR-PLUS va încerca să reformeze Justiția, pe linia desființării Secției Speciale și reîntoarcerea la o situație a statului de drept anterioară modificărilor propuse și impuse de PSD. Altfel spus, nu este un semnal doar către opinia publică românească, ci și spre Comisia Europeană, o decizie clară de revenire pe linia statului de drept. Din punctul meu de vedere, este un lucru bun.

– Cum apreciați perioada în care Cătălin Predoiu a fost ministru?

– A fost o perioadă de promisiuni neîmplinite.

– Un nume vehiculat ca înlocuitor al lui Cătălin Predoiu este Stelian Ion. Cum vi se pare această variantă?

– Îl cunosc doar din mass-media, așa că nu am o imagine foarte clară, dar pare să fie mai puțin pregătit să-și asume un asemenea minister complicat. Spre exemplu, Dragoș Tudorache, care am văzut că este și el în calcule, are o experiență care l-ar indica mai potrivit în acest minister.

„Nu cred că Vlad Voiculescu va fi foarte bine primit în sistem”

– La Ministerul Sănătății se vehiculează numele lui Vlad Voiculescu. Cine considerați că este mai potrivit, Voiculescu sau actualul ministru, Nelu Tătaru?

– Aici avem de-a face cu două viziuni diferite asupra Sănătății. Nelu Tătaru a fost un foarte bun ministru pentru momentul de criză în care ne aflăm, pentru că a redat încrederea personalului medical în minister. Este bun pentru gestionare. Dar pentru o dezvoltare de durată, mi-este greu să vă spun. Voiculescu nu este medic, dar are o viziune în ceea ce privește reformarea sistemului. Probabil va exista o cooperare între cei doi. Mă aștept ca Nelu Tătaru să devină președinte de comisie parlamentară și să interacționeze cu Vlad Voiculescu, să găsească o formulă de compromis.

– Cum credeți că va fi primit Vlad Voiculescu în sistem?

– Nu știu dacă Vlad Voiculescu va fi foarte bine tolerat. Medicii vor să fie conduși de medici. Adică nu îi agreează pe profesorii universitari care aterizează la minister. Medicii l-au acceptat și l-au respectat pe Tătaru ca pe un om care vine din sistem.

Vlad Voiculescu însă vine din afara sistemului. Vor fi cei tineri, antisistem, care îl vor susține și vor fi mulți, baronii, care vor încerca să-l blocheze. Vorbim despre un sistem feudal foarte clar și vechi în Sănătate. De zeci de ani. Stăpânii sistemului sunt baronii, miniștrii vin și pleacă.

– La ce baroni vă referiți?

– Mă refer la profesorii universitari, șefi de clinică, cei care rămân neschimbați zeci de ani și care decid viitorul unui domeniu, selectând și eliminând în funcție de loialitate medicii din sistemul public. Dacă vă uitați pe pozițiile de conducere, în Sănătate, veți vedea că oamenii sunt stabili.

– Ce diferență considerați că există între Tătaru și Voiculescu?

– Vlad Voiculescu este mult mai ambițios. Ambiția sa este de a restructura, în mod categoric.

„Am putea ca în următorii patru ani să avem mai multe guverne”

– Ce șanse acordați coaliției guvernamentale să reziste?

– Coaliția are șanse să reziste patru ani, pentru că nu există alternativă. În schimb, sigur, cu cât ne apropiem de 2024, situația va deveni mai complicată. Atunci vor fi alegeri și partidele vor fi în concurență. USR-PLUS va încerca să se stabilizeze la nivel local și aici se va confrunta direct cu PNL.

Există un risc ca din 2023-2024, relațiile să nu mai fie bune. Dar, în ceea ce privește guvernul, acesta va rezista în funcție de realizări. Deci, am putea ca în următorii patru ani să avem mai multe guverne.

– Îl considerați pe Florin Cîțu potrivit pentru funcția de prim-ministru?

– Depinde… O să vă răspund în felul următor: după Grindeanu, Tudose și Dăncilă, evident este foarte potrivit. În principiu, este de preferat ca un șef de Guvern să fie și șef de partid. Va fi un prim-ministru orientat în special înspre domeniul economic.

„Întrevăd o posibilă criză în interiorul PNL, între Cîțu și Orban”

– La ce să ne așteptăm în PNL? La liniște sau la instabilitate, ținând cont de modul în care au decurs negocierile pentru formarea Guvernului?

– Întrevăd o posibilă criză în interiorul PNL, între Cîțu și Orban. Cel care are resursele este prim-ministrul, iar președintele partidului are o poziție importantă în stat, dar nu are acces la resurse. Dacă alegerile în partid vor fi amânate și nu vor avea loc repede, adică în aprilie, Florin Cîțu, dacă va fi interesat, va putea să își întărească poziția și nu se va putea acționa în niciun fel asupra lui.

În plus, va avea și sprijinul președintelui. Văd o posibilă tensiune în PNL. Nu știu dacă va fi o luptă pentru putere, pentru că nu știu ce ambiții are Florin Cîțu. Să rămână în România sau să aibă o carieră internațională. Ludovic Orban, care este un politician experimentat, a luat în calcul toate riscurile.

„O apropiere PSD de AUR ar fi sinucigașă din punct de vedere ideologic”

– Iar în PSD, la ce să ne așteptăm?

– Mi se pare că există o tensiune între viziunea domnului Ciolacu și viziunea domnului Vasile Dâncu. Domnul Ciolacu pare să fie interesat de o poziție ceva mai dură, gen Dragnea, și pare să nu aibă foarte clare liniile ideologice ale partidului, mă refer la interesul de a se apropia de AUR.

– Cum vedeți apropierea PSD de AUR?

– Mi se pare sinucigaș din punct de vedere ideologic. Pentru că între fasciști și socialiști nu există, teoretic, nicio legătură. Din punct de vedere european, ar duce la suspendarea PSD din Partidul Socialist European.



