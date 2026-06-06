Alertă la nivel național

O investigație de presă realizată de Profit.ro, care a scos la iveală că vegetale aduse din afara țării erau comercializate la raft ca fiind autohtone, a declanșat o alertă la nivel național.

Ministrul Tanczos Barna a dispus verificări stricte în marile lanțuri comerciale, subliniind că prioritatea instituției este susținerea fermierilor locali și dreptul cumpărătorilor de a cunoaște proveniența reală a hranei. Oficialul a avertizat că astfel de abateri vor fi sancționate dur, potrivit televiziunii Digi 24.

Dezvăluirile din presă privind reetichetarea ilegală a mărfurilor de import nu îi surprind pe agricultorii români. Ion Păunel a explicat că producătorii de profil au sesizat de foarte multă vreme aceste nereguli în comerțul autohton, însă abia acum există dovezi publice concrete.

Chiar dacă speră ca ancheta să vizeze un caz singular, fermierul atrage atenția că amploarea fenomenului prezentat în mass-media arată o realitate mult mai complicată pentru piața românească.

„Consumatorii nu prea au cum să își dea seama”

Potrivit acestuia, producătorii români sunt cei care au cel mai mult de suferit atunci când marfa de import este prezentată drept produs autohton.

Ion Păunel avertizează că această practică ilegală trece dincolo de marile magazine, fiind întâlnită frecvent inclusiv pe tarabele din piețele agroalimentare.

„Acest fenomen se întâlnește inclusiv în piețele agroalimentare și în marile piețe de gros. Marfă provenită din spațiul extracomunitar este etichetată ca fiind din România și vândută sub branduri cunoscute. Vorbim despre pepeni de Dăbuleni, tomate de Olt sau castraveți de Matca. Și dumneavoastră, consumatorii, ați fost și sunteți păcăliți în continuare de aceste produse și de acești intermediari”, spune fermierul.

În opinia lui Ion Păunel, doar autoritățile statului și retailerii pot pune capăt speculei cu produse agroalimentare, deoarece clienții nu pot distinge originea reală a mărfii.

Fermierul scoate în evidență dimensiunea alarmantă a fenomenului, explicând că nu este vorba despre simple excepții, ci despre fluxuri masive de mii de tone de produse de import introduse ilegal pe piață ca fiind autohtone, situație ce necesită clarificări urgente:

„Consumatorii nu prea au cum să își dea seama dacă produsul este de import sau românesc. Tocmai de aceea există instituții care trebuie să verifice aceste aspecte. Retailerii, autoritățile sanitar-veterinare și cele fitosanitare ar trebui să garanteze că ceea ce ajunge la raft este exact ceea ce scrie pe etichetă”, a declarat el.

Roșiile, salata, leușteanul și țelina sunt pline de pesticide

În Piața Rahova, considerată cea mai ieftină din București, oamenii care vor să cumpere roșii românești le vor putea găsi la diferite prețuri. Acestea variază la tarabe, ajungând și la 17,5 lei kilogramul.

La începutul anului, Autoritatea Națională Fitosanitară (ANF) a publicat Raportul privind Programul Național de Monitorizare a Reziduurilor de Pesticide pentru anul 2025, conform Regulamentului (CE) nr. 396/2005. Potrivit Agrointel, documentul prezintă rezultatele controalelor oficiale realizate asupra fructelor, legumelor și cerealelor din producția internă.



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