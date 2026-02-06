Trei hoți mascați sunt căutați de polițiștii din Iași

Inspectoratul de Poliție Județean Iași solicită ajutorul cetățenilor pentru identificarea a trei bărbați care, în septembrie 2025, au încercat să fure bani din casieria unei firme din municipiul Iași. Potrivit News.ro, suspecții aveau fețele acoperite și au fost surprinși de camerele de supraveghere.

Conform unui comunicat emis de IPJ Iași, polițiștii Biroului de Investigații Criminale au fost sesizați pe 12 septembrie de un bărbat de 47 de ani, reprezentant al firmei păgubite.

Hoții ghinioniști l-au imobilizat pe paznic, au forțat un sertar

Trei persoane necunoscute au pătruns ilegal în curtea societății, având asupra lor obiecte contondente. Bărbații au forțat accesul în casierie, unde au fost surprinși de un agent de pază, pe care l-au imobilizat.

„Aceștia ar fi încercat să pătrundă, prin forțare, în interiorul casieriei, moment în care au fost surprinși de către un agent de pază, acesta fiind imobilizat de către una dintre persoane. Ulterior, după ce ar fi pătruns în incinta casieriei, prin forțare, ar fi deschis sertarul biroului, fără a identifica bani”, a transmis IPJ Iași.

Cei trei hoți din Iași nu au găsit bani și nu au reușit să fure nimic

Alarma s-a dat imediat la societatea din Iași. Hoții au fugit rapid de la fața locului fără să sustragă bunuri. Poliția solicită cetățenilor sprijinul pentru identificarea și prinderea acestora.

În prezent, continuă ancheta în Iași, în cazul jafului din toamna anului trecut.

