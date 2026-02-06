În urmă cu câteva zile, Cancan a prezentat imagini cu Ruxandra Luca la o întâlnire intimă cu partenerul său, despre care în spațiul public s-a spus că ar fi un medic estetician și că ar fi căsătorit. Apariția materialului a stârnit numeroase reacții, dezbateri și comentarii critice în mediul online, multe dintre ele concentrându-se asupra vieții personale a vedetei.

Reacția Andreei Raicu

Fără a face referire directă la nume sau publicații, Andreea Raicu a criticat dur reacția publicului și modul în care o femeie ajunge să fie judecată și expusă în urma unor astfel de situații. Vedeta a pus accent pe dublul standard aplicat femeilor și pe tendința de a transforma astfel de episoade în „execuții publice”, mai ales atunci când este vorba despre mame.

„Zilele trecute, o prietenă m-a întrebat dacă știu de scandalul imens din online. Nu știam. Am fost destul de deconectată. Mi-a spus că o femeie cunoscută, de la o emisiune matinală, a fost surprinsă în ipostaze intime cu un bărbat, într-o benzinărie. Și că internetul a luat foc. Am întrebat: unde e scandalul? Mi s-a răspuns: Făcea sex într-un loc public. OK. Dacă a fost încălcată legea, există sancțiuni. Simplu.

Dar nu despre lege era vorba. Era despre rușine. Despre moralizare. Despre execuție publică. M-a surprins disproporționarea. Când un copil este omorât pe trecerea de pietoni, nu văd același foc. Când se întâmplă lucruri cu adevărat grave, atenția este fragmentată, obosită, scurtă. Aici însă, o femeie este pusă la zid. Mai ales pentru că este mamă. Mamă singură.

Are o rubrică de parenting. Crește trei copii. Ca și cum maternitatea ar trebui să anuleze sexualitatea. Ca și cum, după ce devii mamă, corpul tău nu îți mai aparține. Ca și cum dorința ar trebui să dispară odată cu respectabilitatea. Se spune că bărbatul era însurat. Și, paradoxal, chiar și această informație a ajuns să fie folosită tot împotriva ei.

Dar fidelitatea nu este o responsabilitate colectivă. Este o alegere personală. O relație și promisiunile din interiorul ei aparțin celor care le-au făcut. Nu unei persoane din afara acelei relații. Ea nu era căsătorită. Nu ea a fost cea care și-a încălcat angajamentul. Cu toate acestea, reacția publică s-a concentrat aproape exclusiv asupra ei. Ca și cum vina ar trebui să se așeze automat pe femeie. Poate că ce deranjează cu adevărat nu este locul, nici contextul, nici statutul ei.

„Poate că deranjează libertatea”

Poate că deranjează libertatea. Libertatea unei femei de a face alegeri care nu sunt perfecte. Care nu sunt aprobate. Care nu sunt confortabile pentru ceilalți. Libertatea nu e comodă. Nici pentru cei care o privesc. Nici pentru cei care pretind că o susțin, dar doar teoretic. Nu știu unde este scandalul. Dar știu sigur unde este ipocrizia”.

Postarea a readus în discuție tema libertății personale, a expunerii vieții private și a modului în care femeile sunt judecate diferit în spațiul public, în special atunci când sunt persoane cunoscute.

