Cazul a fost descoperit datorită cooperării cu mai multe ţări, printre care România şi Republica Moldova. De asemenea, Polonia îşi va închide graniţa cu Belarus din cauza exerciţiilor militare conduse de Rusia în această ţară, informează Reuters.

Cooperare inter-agenții pentru destructurarea unei rețele belaruse de spionaj

Arestarea spionul belarus a fost rezultatul cooperării dintre Agenţia de Securitate Internă a Poloniei (ABW) şi omoloagele sale din Republica Cehă, Ungaria, România şi Republica Moldova, a declarat marţi Tomasz Siemoniak, responsabil de supervizarea serviciilor poloneze de informaţii.

„Suspectul era implicat în activităţi de spionaj în Polonia şi Ungaria”, a afirmat Siemoniak.

Ministerul polonez de Externe l-a convocat marţi pe însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Belarusului la Varşovia pentru a-i comunica oficial că unui diplomat implicat direct în activităţi de spionaj i se revocă acreditarea diplomatică.

Cehia a expulzat deja un diplomat belarus

Cehia a anunţat luni expulzarea unui diplomat belarus acuzat de spionaj, iar, în România, DIICOT îl anchetează pe fostul șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, Alexandru Balan (47 de ani) pentru trădare şi divulgare de secrete de stat.

Serviciul ceh de contrainformaţii a precizat luni că, împreună cu serviciile româneşti şi ungare, a „desfiinţat o reţea de informaţii belarusă care se construia în Europa”, recruta agenţi şi aduna informaţii sensibile.

Polonia are de mult timp relaţii tensionate cu Belarus pe o serie de probleme, inclusiv din cauza sprijinului acordat de liderul de la Minsk Aleksandr Lukaşenko pentru Rusia în războiul din Ucraina şi represiunea sa împotriva disidenţilor. Aleksandr Lukaşenko este un aliat apropiat al liderului de la Kremlin Vladimir Putin.

Reacția Belarusului

Pe de altă parte, Belarusul a condamnat decizia Cehiei. „Belarusul condamnă ferm decizia părţii cehe de a declara un membru al Ambasadei belaruse la Praga persona non grata”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe de la Minsk într-un comunicat. „Această măsură este nefondată şi motivată politic şi nu contribuie la dezvoltarea unei interacţiuni constructive reciproce şi la normalizarea relaţiilor bilaterale”, a susținut MAE belarus.

Comunicatul precizează că Belarusul îşi rezervă dreptul de a lua măsuri de retorsiune şi cere autorităţilor cehe să nu mai întreprindă așa-zise acţiuni ostile.

