Potrivit surselor citate de Bloomberg, chestiunea a fost discutată în timpul consultării inițiate de statul polonez în baza Articolului IV din Carta Alianței Nord-Atlantice.

Angajamente de susținere a Poloniei luate de unii aliați

„Republica Cehă, Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Finlanda și statele baltice – toți aliații sunt pregătiți să ofere sprijin și au făcut declarații specifice” în acest sens, a declarat ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, în urma consultării din cadrul NATO.

Kosiniak-Kamys a menționat că a primit „informații de la omologul său suedez, Paul Johnson, despre trimiterea urgentă a unui sprijin suplimentar pentru Polonia, inclusiv sisteme de apărare aeriană și aviație”. Olanda va furniza, de asemenea, sisteme Patriot, sisteme anti-drone și 300 de soldați, a spus ministrul polonez.

Secretarul britanic al apărării John Healey a numit incursiunea dronelor rusești ca fiind „periculoasă, nesăbuită și fără precedent” și a declarat că Londra evaluează modul în care ar putea ajuta Polonia. O opțiune, potrivit surselor Bloomberg, ar putea fi retrimiterea a șase avioane de vânătoare de tip Typhoon care au fost desfășurate în Polonia în urmă cu câteva săptămâni ca parte a unei misiuni de poliție aeriană în cadrul NATO.

Recomandări Parlamentul Republicii Moldova, luat cu asalt de prorușii vopsiți în proeuropeni. Cine sunt „cozile de topor” ale Kremlinului

Rusia susține că nu are planuri de atac în privința Poloniei

Cel puțin 19 drone rusești au intrat în spațiul aerian al Poloniei și au fost doborâte în noaptea de 9 spre 10 septembrie. Polonia a devenit astfel primul stat membru NATO care a eliminat drone rusești de la lansarea războiului din Ucraina. Autoritățile poloneze au identificat până acum resturi de la 16 drone.

Autoritățile poloneze au invocat Articolul IV din Carta NATO, care prevede consultări între națiunile membre ori de câte ori una dintre ele consideră că integritatea teritorială, independența politică sau securitatea sa sunt amenințate.

Ambasada Rusiei la Varșovia a susținut că Polonia nu a furnizat dovezi despre încălcarea spațiului aerian al țării de către drone rusești, în timp ce Ministerul Apărării de la Moscova a comunicat că nu a planificat atacuri asupra acestui stat membru NATO.

Președintele Poloniei a discutat cu Donald Trump

Președintele american Donald Trump a discutat incidentul cu omologul său polonez Karol Nawrocki. Ulterior, președintele polonez a declarat că această conversație telefonică a făcut parte dintr-o serie de consultări în temeiul Articolului IV al NATO. „Discuțiile de astăzi au confirmat unitatea Alianței”, a subliniat Nawrocki.

Potrivit CNN, spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de drone rusești în timp ce generalul în rezervă Keith Kellogg, emisarul special al lui Donal Trump pentru Ucraina, se afla în drum spre această țară. Keith Kellog își continuă călătoria, urmând să se deplaseze în Ucraina.

Friedrich Merz denunță o provocare deliberată

Pe de altă parte, cancelarul german Friedrich Merz consideră că liderul de la Kremlin Vladimir Putin a provocat în mod deliberat NATO prin incursiune cu drone din Polonia.

Potrivit Politico, Merz a denunțat o imprudență a Guvernului rus, „parte a unei serii lungi de provocări pe care le vedem de câteva luni în regiunea baltică și pe flancul estic al NATO”. „Este o amenințare foarte serioasă la adresa păcii în Europa”, a avertizat cancelarul german.

Friedrich Merz a spus că împărtășește evaluarea premierului polonez Donald Tusk, potrivit căreia incursiunea cu drone a fost un act deliberat. „Declarația Guvernului rus că aceasta a fost, ca să spunem așa, o coincidență sau un accident este improbabilă”, a spus cancelarul german.

Merz consideră că incursiunea din Polonia demonstreză necesitatea îmbunătățirii semnificative a apărării aeriene a NATO în Europa

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE