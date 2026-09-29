Polska Grupa Zbrojeniowa: un pilon de securitate pentru Polonia și regiune

Ambițiosul program de modernizare a apărării al României ar putea deschide noi oportunități de cooperare cu industria de apărare poloneză. Polska Grupa Zbrojeniowa (Grupul Polonez de Armament/PGZ) este pregătită să ofere soluții militare avansate, inclusiv platforme blindate moderne, sisteme de foc indirect, sisteme de apărare aeriană, muniții, radare și soluții de comandă și control. Cooperarea potențială s-ar putea extinde și dincolo de livrările de echipamente, pentru a include transferul de tehnologie, producția locală, capacitățile de întreținere și integrarea companiilor românești în lanțurile de aprovizionare industriale.

Polska Grupa Zbrojeniowa este cel mai mare grup de apărare din Polonia și una dintre cele mai importante companii de apărare din Europa Centrală. Acesta cuprinde câteva zeci de fabrici, instalații de întreținere și centre de cercetare și dezvoltare, care împreună au aproape 23.000 de angajați. Activitățile PGZ acoperă o gamă foarte largă de domenii.

Companiile sale produc, printre altele, arme, muniții, căști, veste antiglonț, sisteme de comandă și comunicații, vehicule blindate, sisteme de artilerie, radare, sisteme aeriene fără pilot și nave militare. Rolul PGZ nu se limitează la furnizarea de echipamente finite. Grupul desfășoară, de asemenea, cercetare și dezvoltare, integrează sisteme complexe, modernizează armele existente și oferă întreținere și asistență pe întreaga durată de viață a echipamentului.

Soluții noi pentru forțele terestre

Soluțiile pentru forțele terestre reprezintă unul dintre principalele domenii de activitate ale Grupului. Printre produsele sale cele mai recunoscute se numără vehiculul de luptă pentru infanterie Borsuk (Bursuc), ale cărui prime unități au intrat în serviciu în Forțele Armate Poloneze în decembrie 2025; transportorul blindat de trupe cu roți Rosomak (Wolverine), cunoscut și pentru desfășurarea sa alături de trupele poloneze care servesc ca parte a forțelor NATO în România; obuzierul autopropulsat Krab (Crab) de 155 mm și mortierul autopropulsat Rak (Crayfish) de 120 mm. Vehiculele militare specializate Jelcz sunt o altă parte importantă a portofoliului Grupului.

ASH 155mm HSW Crab

Acestea servesc, printre alte roluri, ca platforme pentru sisteme radar, lansatoare de rachete Naval Strike și sistemul de apărare antirachetă și aeriană PATRIOT / Wisła (varianta locală).

Programul Borsuk are o importanță deosebită. Noul vehicul amfibiu de luptă pentru infanterie a fost dezvoltat în Polonia pentru a înlocui vehiculele BWP-1, deja vechi. Forțele Armate Poloneze au identificat o nevoie de 1.400 de vehicule, atât vehicule de luptă pentru infanterie, cât și variante specializate.

Programul este un exemplu de dezvoltare a capacităților tehnologice și de producție interne ale Poloniei într-un domeniu strategic important al securității naționale. În septembrie 2026, la MSPO din Kielce, a treia cea mai mare expoziție a industriei de apărare din Europa, Polska Grupa Zbrojeniowa a dezvăluit cel mai recent poriect al său, vehiculul greu de luptă pentru infanterie Niedźwiedź (Ursul). Dezvoltat într-un interval de timp remarcabil de scurt, vehiculul oferă protecție balistică îmbunătățită și împotriva minelor, armament puternic și mobilitate excelentă în off-road.

PGZ este, de asemenea, un producător major de muniție de 120 mm și 155 mm. Grupul își extinde capacitatea de producție în acest domeniu prin modernizarea fabricilor de muniții existente și prin înființarea de noi linii de producție.

Pentru a consolida capacitățile interne ale Poloniei în fabricarea de muniții, materiale energetice și componente, PGZ a încheiat o cooperare cu compania britanică BAE Systems în domeniul noii tehnologii de producție a muniției de calibru 155 mm și cu compania franceză EURENCO în domeniul încărcăturilor modulare. Nitro-Chem, o companie PGZ cu sediul în Bydgoszcz, este singurul producător de TNT din Europa.

Rolul nostru în protejarea spațiului aerian polonez

Rachetele aeriene și apărarea reprezintă un alt domeniu cheie al operațiunilor PGZ. Grupul este un furnizor, producător și integrator major al sistemelor de arme care formează arhitectura emergentă de apărare aeriană multistrat a Poloniei.

Acest scut defensiv constă din sistemul Wisła cu rază medie de acțiune, bazat pe rachete PATRIOT fabricate în SUA; sistemul Narew cu rază scurtă de acțiune, care utilizează rachete britanice CAMM / CAMM-ER, și sistemul Pilica+ cu rază foarte scurtă de acțiune, care utilizează rachete CAMM și sisteme PIORUN MANPADS fabricate în Polonia.

Long range 3D radar PIT RADWAR P-18PL

PGZ furnizează radare, sisteme de comandă, lansatoare, vehicule și echipamente de recunoaștere. Componente selectate pentru sistemele PATRIOT și CAMM sunt, de asemenea, fabricate și integrate în unitățile PGZ. În 2026, Polska Grupa Zbrojeniowa a semnat, de asemenea, un acord cu Ministerul Apărării Naționale din Polonia pentru dezvoltarea sistemului SAN, conceput pentru a proteja țara împotriva amenințărilor reprezentate de vehiculele aeriene fără pilot.

Unul dintre cele mai cunoscute produse de export ale PGZ este sistemul portabil de apărare aeriană PIORUN, fabricat de MESKO și utilizat în luptă de către Forțele Armate Ucrainene. Sistemul a fost achiziționat și de Norvegia, Belgia, Suedia, Moldova și statele baltice, printre altele.

PGZ sprijină securitatea în Marea Baltică

Industria construcțiilor navale este un alt domeniu important de activitate al PGZ. Marea Baltică are o importanță critică pentru securitatea energetică a Poloniei. În cadrul programului Miecznik, PGZ Stocznia Wojenna din Gdynia construiește trei fregate multirol pentru Marina Poloneză.

Proiectul cuprinde nu numai construcția navelor în sine, ci și dezvoltarea capacităților în proiectarea navelor, integrarea sistemelor și întreținerea ulterioară și asistența pe durata ciclului de viață. PGZ Stocznia Wojenna va fi, de asemenea, implicată în întreținerea, repararea și revizia submarinelor suedeze A26, pentru achiziționarea cărora guvernul polonez a semnat un acord în iunie 2026. Nava de salvare Ratownik este, de asemenea, în curs de construire la Gdynia, iar Suedia și-a exprimat, de asemenea, interesul pentru acest proiect.

Parteneriatele internaționale ale PGZ

Cooperarea internațională este o parte importantă a strategiei PGZ. Grupul desfășoară proiecte cu companii de top din Regatul Unit, Statele Unite, Franța, Germania și Coreea de Sud. Aceste parteneriate acoperă transferul de tehnologie, fabricarea de componente, instruirea, întreținerea și asistența, precum și implicarea tot mai mare a companiilor poloneze în lanțurile de aprovizionare internaționale.

Exemplele includ cooperarea cu MBDA în ceea ce privește sistemul de apărare aeriană Narew și cu Babcock și Thales în ceea ce privește programul fregatei Miecznik.

Importanța PGZ se extinde dincolo de furnizarea de echipamente către Forțele Armate Poloneze. Extinderea capacităților sale de producție, întreținere și asistență consolidează rezistența întregii regiuni și a flancului estic al NATO. Acest lucru este deosebit de important pentru țările din Europa Centrală și de Est, care se confruntă cu provocări similare de securitate, cu nevoia de a-și moderniza forțele armate și cu cerința de a asigura aprovizionare stabilă cu muniții și piese de schimb.

PGZ înseamnă creștere

PGZ investește în prezent în noi linii de producție, utilaje, infrastructură și locuri de muncă. Dezvoltarea Grupului, susținută și de acorduri încheiate în cadrul programului SAFE, are ca scop nu numai creșterea numărului de sisteme livrate, ci și asigurarea faptului că acestea rămân operaționale și beneficiază de asistență completă timp de mulți ani. Prin combinarea producției, cercetării, integrării sistemelor, modernizării și cooperării internaționale, Polska Grupa Zbrojeniowa nu este doar un producător de echipamente militare, ci și unul dintre pilonii securității industriale de apărare a Poloniei și un partener important pentru țările din regiune.