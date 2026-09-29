Dorian Popa și soția lui, Andreea, au adoptat un bulldog francez după pierderea lui Cheluțu. Artistul a povestit prin ce momente grele a trecut și cum a ajuns la Dona.

Dorian Popa a făcut un gest emoționant la 4 luni de la pierderea lui Cheluțu. Acesta consideră că apariția patrupedului în viața sa nu este întâmplătoare. Cățelușa are o poveste dureroasă, fiind salvată de o asociație.

Dorian Popa a adoptat o cățelușă

„După luni grele de durere, neliniște și vindecare, Chelutu ne-a trimis un semn de Sus și ne-a îndreptat atenția către următorul suflețel pe care-l putem salva si care ne poate salva pe noi.

Așa am ajuns la Dona, prin Asociația Bulldogilor Francezi, îngerașul nostru, o bulldogiță de 2 anișori chinuită, exploatată pentru înmulțire și abandonată în momentul în care a suferit o hernie ombilicală, a fost operată de asociație și acum este bine”, a povestit Dorian Popa pe rețelele de socializare.

Dorian Popa a confirmat că el și partenera sa au devenit oficial noua familie a Donei, subliniind că urmează un proces de recuperare fizică și emoțională pentru micul patruped.

„Astăzi, noi am devenit noua ei familie! NU îl poate înlocui pe Cheluțu, dar suntem SIGURI că a fost trimisă de el, prin felul în care ne-am intersectat...începe un drum lung, dar frumos, de vindecare, atât fizică, cât și sufletească pentru ea... și: un nume nou. E surpriza deocamdată”, a precizat el.

Dorian Popa l-a pierdut pe Cheluțu pe 1 iunie

Cheluțu a fost unul dintre cele mai cunoscute animale de companie din mediul online românesc. De-a lungul anilor, patrupedul a apărut frecvent în postările și videoclipurile lui Dorian Popa, devenind rapid îndrăgit de urmăritorii artistului. Vestea morții sale a fost anunțată chiar de influencer, printr-un mesaj publicat pe Instagram. Dorian Popa a mărturisit că trece printr-unul dintre cele mai grele momente și le-a mulțumit fanilor pentru susținere.