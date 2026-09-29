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Dorian Popa și soția lui, Andreea, au adoptat un bulldog francez după pierderea lui Cheluțu. Artistul a povestit prin ce momente grele a trecut și cum a ajuns la Dona.
Dorian Popa a făcut un gest emoționant la 4 luni de la pierderea lui Cheluțu. Acesta consideră că apariția patrupedului în viața sa nu este întâmplătoare. Cățelușa are o poveste dureroasă, fiind salvată de o asociație.
„După luni grele de durere, neliniște și vindecare, Chelutu ne-a trimis un semn de Sus și ne-a îndreptat atenția către următorul suflețel pe care-l putem salva si care ne poate salva pe noi.
Așa am ajuns la Dona, prin Asociația Bulldogilor Francezi, îngerașul nostru, o bulldogiță de 2 anișori chinuită, exploatată pentru înmulțire și abandonată în momentul în care a suferit o hernie ombilicală, a fost operată de asociație și acum este bine”, a povestit Dorian Popa pe rețelele de socializare.
Dorian Popa a confirmat că el și partenera sa au devenit oficial noua familie a Donei, subliniind că urmează un proces de recuperare fizică și emoțională pentru micul patruped.
„Astăzi, noi am devenit noua ei familie! NU îl poate înlocui pe Cheluțu, dar suntem SIGURI că a fost trimisă de el, prin felul în care ne-am intersectat...începe un drum lung, dar frumos, de vindecare, atât fizică, cât și sufletească pentru ea... și: un nume nou. E surpriza deocamdată”, a precizat el.
Cheluțu a fost unul dintre cele mai cunoscute animale de companie din mediul online românesc. De-a lungul anilor, patrupedul a apărut frecvent în postările și videoclipurile lui Dorian Popa, devenind rapid îndrăgit de urmăritorii artistului. Vestea morții sale a fost anunțată chiar de influencer, printr-un mesaj publicat pe Instagram. Dorian Popa a mărturisit că trece printr-unul dintre cele mai grele momente și le-a mulțumit fanilor pentru susținere.
„RIP CHELUȚU. Astăzi, 01 iunie 2026, o parte din inima mea nu mai bate... de ziua lui, la doar 10 anișori, Cheluțu a fugit la îngerașii patrupezi. Nu aș fi făcut această postare dacă nu aș fi știut câți dintre voi îl iubesc și dacă nu aș fi știut, cu siguranță, că puterea energiei voastre, a noastră ÎMPREUNĂ, îl va ajuta pe băiatul meu să ajungă cât mai liniștit și fericit la Doamne Doamne”, a fost mesajul transmis de Dorian Popa în urmă cu 4 luni.