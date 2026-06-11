Pompier lăsat fără permis după o misiune de urgență

Ray Lange a fost achitat de Judecătoria din Eilenburg într-un caz care a atras atenția asupra modului în care sunt aplicate sancțiunile rutiere în timpul intervențiilor de urgență. Inițial, pompierul german fusese sancționat după ce a fost surprins de radar circulând cu viteză peste limita legală în timp ce se deplasa la o intervenție cu autospeciala de pompieri.

Autoritățile locale i-au aplicat o amendă de 369 de euro, două puncte de penalizare și o suspendare a permisului de conducere pentru o lună, după ce vehiculul de intervenție a fost înregistrat circulând cu 69 km/h într-o zonă cu limită de 30 km/h, relatează publicația CHIP.

Pompierul a contestat decizia, iar dosarul a ajuns în fața instanței.

Judecătorul Peter Gottschaldt a stabilit că limitarea de viteză aplicată în acea situație nu a fost corect instituită. În consecință, instanța a considerat că ar trebui luată în calcul o depășire de 19 km/h, și nu de 39 km/h, așa cum fusese stabilit inițial în procesul-verbal. De asemenea, instanța a arătat că utilizarea semnalelor speciale în timpul unei intervenții la un incendiu era justificată. Hotărârea nu este definitivă.

Militarul și-a dat demisia după sancțiune

În urma sancțiunii, Ray Lange a decis să își dea demisia după 34 de ani de activitate în cadrul serviciului de pompieri. El s-a declarat surprins de măsurile luate împotriva sa în contextul unei misiuni de intervenție.

Cazul bărbatului a generat discuții în rândul pompierilor și al autorităților locale privind lipsa unor reguli unitare la nivel național referitoare la viteza în timpul intervențiilor.

Ce spune Codul Rutier german

Din punct de vedere juridic, deplasările de urgență se află într-o zonă gri. Conform Codului Rutier german, pompierii și echipajele de salvare pot beneficia de drepturi speciale atunci când acest lucru este absolut necesar pentru îndeplinirea sarcinilor lor.

Printre acestea se numără și depășirea limitelor de viteză. Cu toate acestea, există în continuare o restricție clară: siguranța traficului rutier nu trebuie pusă în pericol. Viteza și riscul trebuie evaluate în fiecare caz în parte. Tocmai în acest punct intervine critica autorităților.

Primarul orașului Taucha spune că aceste drepturi speciale nu constituie un permis de a face orice.

Un caz asemănător s-a petrecut și în România, la Galați mai precis. Un pompier voluntar a fost amendat cu peste 3.000 de lei și a rămas fără permis pentru 120 de zile, după ce a fost oprit de un echipaj al Inspectoratul de Poliție Județean Galați în timp ce se deplasa la un incendiu.

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