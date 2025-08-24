Incidentul a avut loc vineri, 22 august. În timp ce se afla pe plaja de la Nisipurile de Aur din Bulgaria, pe timpul unor valuri mari, a remarcat de pe mal o persoană care plutea la suprafață, în larg.

Nu a stat deloc pe gânduri, a intrat în valuri pentru salvarea victimei de la înec. Ajutat de încă un prieten și alte persoane de acolo, au reușit să aducă persoana respectivă la mal. Aceasta se afla în stop cardio-respirator. Pompierul a început imediat manevrele de resuscitare.

După câteva minute, victima a început să respire și i-a revenit și pulsul. Deși era în continuare inconștient, bărbatul respira singur. L-a așezat în poziția de siguranță până la sosirea echipajelor medicale solicitate prin 112.

Persoana a fost preluată cu funcții vitale stabile și transportată la spitalul din Bulgaria. Din primele informații, se pare că bărbatul de 37 de ani salvat de pompierul bihorean este din Suceava.

Recomandări Sebastian Frenț, tânărul nevăzător care are canal de YouTube dedicat trenurilor: „Am cutreierat deja cei 8.000 de kilometri de cale ferată din România”

„Deși se afla în concediu și valurile erau periculoase, Sergiu nu a stat pe gânduri și a intervenit pentru salvarea unui om, care, fără vigilența și profesionalismul lui, probabil că azi nu ar mai fi trăit. Ne manifestăm respectul pentru toți salvatorii care intervin în timpul liber! Ei sunt mereu pregătiți să acorde sprijin semenilor aflați în dificultate”.

De asemenea, un român și cei doi copii ai săi au fost salvați în ultima clipă de la înec în Grecia, de un bărbat care făcea paddle în apropiere. Momentul intervenției contra cronometru a fost filmat și a devenit viral.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE