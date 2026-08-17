Porsche din seria 993, vândut la licitație în SUA

Cei care cred că mașinile clasice sunt cumpărate în prezent doar ca investiții se înșală. Un Porsche 911 Carrera S din râvnita serie 993 a fost vândut recent la o licitație din Statele Unite pentru 325.000 de dolari, iar elementul care a atras atenția nu a fost doar prețul, ci și planul noului proprietar.

Modelul roșu Carrera S este din anul 1998 și face parte din ultima generație Porsche 911 echipată cu motor răcit cu aer. Pentru mulți dintre fanii mărcii, 993 reprezintă apogeul erei clasice a modelului 911.

Exemplarele păstrate în condiții foarte bune sunt, prin urmare, extrem de căutate. Iar acest Porsche este unul dintre ele: kilometrajul indică doar 3.800 de mile, adică aproximativ 6.100 de kilometri.

Potrivit documentelor licitației, automobilul a fost cumpărat inițial de proprietarul unui dealer Porsche din California, acesta păstrând mașina timp de 27 de ani în colecția sa privată.

Condițiile în care a fost păstrat explică starea excepțională în care se află în prezent Carrera S. Sub capota din spate se află motorul boxer de 3,6 litri, cunoscut în gama Porsche, care dezvoltă 282 de cai putere și care este asociat unei transmisii manuale cu șase trepte.

Noul proprietar vrea să conducă Porsche-ul

În timp ce multe exemplare rare de Porsche 993 ajung imediat după cumpărare în garaje climatizate, noul proprietar al mașinii a atras atenția prin reacția sa după adjudecare.

El a spus că abia așteaptă să se bucure de model pe drumurile din California.

Porsche 911 Carrera S din 1998. Ce o face specială

Porsche 911 Carrera S din 1998 este una dintre cele mai apreciate versiuni ale generației 993, ultima generație de 911 cu motor răcit pe aer. Ce o face specială:

Face parte din generația 993 (1994–1998), considerată de mulți entuziaști drept ultimul „911 pur”, înainte de trecerea la motoarele răcite cu apă (996).

Carrera S (C2S) combină: motorul atmosferic de 3.6 litri, flat‑6, răcit pe aer; caroseria lărgită (aripile spate de la Turbo), dar fără turbo și fără tracțiune integrală – rămâne tracțiune spate.

A fost produsă doar în 1997–1998, în număr limitat: aproximativ 3.714 exemplare în toată lumea, din care circa 1.752 pentru piața nord‑americană.

Caracteristici tehnice principale:

Motor: 3.6 L flat‑6, răcit pe aer, aspirat

Putere: aproximativ 282 CP (unele surse menționează 285 CP)

Cuplu: în jur de 250 lb‑ft (~339 Nm)

Transmisie: manuală, 6 trepte (singura opțiune pentru Carrera S)

Tracțiune: spate (RWD)

Accelerație 0–100 km/h: în jur de 5,2–5,5 s (testele vremii arată ~4,9–5,2 s până la 60 mph)

Viteză maximă: aproximativ 250–270 km/h

De ce este căutată:

Este ultimul 911 cu motor răcit pe aer într-o versiune aspirată, cu caroserie lată de Turbo

Sunetul, senzația la volan și simplitatea mecanică sunt foarte apreciate de colecționari

Fiind rară și din ultimul an de producție 993, modelele în stare bună au valori de colecție semnificative.

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