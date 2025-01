Mai multe persoane din București au povestit că au trecut deja prin această întâmplare, iar clipurile lor video au devenit virale pe TikTok, după ce au aflat povestea cu lapte praf de la metrou, la Piața Victoriei din București.

Totuși, din cele povestite de cei trecuți prin această escrocherie, se pare că cei care profită de bunătatea oamenilor acționează și în mall-uri, dar și în alte zone din București.

O tânără a povestit, într-o postare pe TikTok, cum s-a întâmplat totul și cum a fost la un pas să fie înșelată.

„Mergeam pe stradă, iar de la metrou a ieșit o doamnă foarte disperată, alerga către mine și a văzut că sunt cu căștile pe cap și mă tot întreba: m-auzi? Am dat căștile jos, i-am zis că da, am întrebat-o ce s-a întâmplat. Mi-a spus că nu vrea bani, nu vrea țigări, că nu este fumătoare, dar că are nevoie de ajutorul meu. Mi-a zis că ar avea nevoie de formulă de lapte praf pentru bebeluși, pentru că are doi copii, a fost maltratată de concubinul ei, iar acum a rămas fără bani, fără nimic, este pe stradă și vrea doar lapte praf pentru copii. Evident că această poveste m-a sensibilizat. A început să îmi povestească mai multe, mi-a zis că este o farmacie aici aproape, să merg cu ea. Și i-am zis: Ok, hai să mergem să luăm laptele praf. Pe drum a început să îmi dea sfaturi, să am grijă la bărbați, că să nu depinde de bărbați, că ea e pățită”, a povestit Ramona Dumitrescu în clipul video postat pe TikTok.

Povestea cu lapte praf de la Piața Victoriei pare un plan extrem de bine pus la punct de cei implicați în schema de înșelăciune, mai ales că victimele au povestit că, în general, au fost abordate în locuri aglomerate, dar foarte aproape de o farmacie.

Mai mult, tânăra a cărui postare a devenit virală pe TikTok, având peste 70.000 de aprecieri, a explicat de unde a aflat că ar putea fi înșelată.

„M-am dus la farmacie (…) și i-am spus doamnei că am nevoie această formulă. Iar doamna respectivă (n.r. angajata farmaciei) s-a uitat la mine așa: de ce ai tu nevoie de asta? Pentru cine este asta? Este pentru tine? I-am spus că nu, apoi mi-a răspuns: Deci, este pentru doamna aceea brunetă, nu? Care te-a abordat și pe tine la gura de metrou, nu? Zic: Da, de ce? Pentru că vine în fiecare seară cu cineva să îi cumpere câte două formule. Și am întrebat-o ce părere are despre asta? Iar ea mi-a spus: eu zis să îți bagi mințile în cap!

Aparent, acești oameni conving oamenii să le cumpere aceste formule pentru că într-adevăr această poveste sensibilizează și este destul de credibilă și le vând ulterior și păstrează banii. Prin urmare, fiți cu mare băgare de seamă”, a mai precizat Ramona Dumitrescu.

De altfel, nu este singura postare de acest gen, care s-a viralizat pe TikTok în ultimele 24 de ore. O altă tânără a pățit același lucru, într-un mall din București, și a filmat totul, una dintre postări având peste un milion de vizualizări.

