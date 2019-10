De Livia Lixandru,

Bunicul Petre este mamă, tată, bunică și singurul sprijin din viața Isabelei, fetița de 9 ani. După ce mama ei a părăsit-o, bunicul, care acum are 80 de ani, a fost singurul care a vrut să aibă grijă de micuță.

Dragoș Bucur, Cristina Joia, Laura Boghiu și Omid Ghannadi ajung miercuri seara, de la 20:30 în Brănești, județul Ilfov, într-o nouă ediție „Visuri la Cheie” unde vor cunoaște familia Gorodetzchi, potrivit unui comunicat Pro tv.

„Am doi copii, un băiat și o fată, care nici nu știu de mine. Nici eu nu vreau să știu de ei, mai ales de mama Isabelei, nici nu știu pe unde e, ce face. M-au supărat rău de tot. De ce am ajuns aici cu Isabela? Au vrut s-o lase la maternitate, s-o dea! Au vrut s-o vândă! E fata mea acum. Poate fără ea n-aș fi rezistat atât”, sunt cuvintele grele ale bătrânelului de 80 de ani care spun doar realitatea crudă prin care a trebuit să treacă fata.

Casa în care trăiesc bunicul Petre și Isabela este făcută din chirpici și arată deplorabil. Două camere, o bucătarie cu pereții crăpați și un tavan care stă să cadă pe ei este locul in care cei doi au trăit 8 ani de zile.

Chiar și așa, legătura dintre cei doi este atât de puternică încât poate doborî orice, iar emoția pe care o transmit a reușit să-i facă pe toți din echipă să lăcrimeze de cum au pășit în curte.

Dragoș Bucur, designer-ul de interior Cristina Joia și arhitecții Laura Boghiu și Omid Ghannadi construiesc o nouă casă pentru Isabela și bunicul său, insă au o misiune extrem de grea.

