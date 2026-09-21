Biroul Permanent Naţional al PSD a decis luni să nu susţină Guvernul ce urmează să fie alcătuit de premierul desemnat, Siegfried Mureşan. "Această decizie de astăzi a fost luată în unanimitate", a declarat președintele partidului, Sorin Grindeanu.

UPDATE ora 13:10 - Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu a anunțat că PSD nu va vota guvernul Siegfried Mureşan, arătând că partidul votează doar un guvern din care face parte.

”Biroul permanent naţional al Partidului Social-Democrat a decis astăzi să nu voteze guvernul Bolojan 2.0. Această recomandare a Birolului permanent naţional va fi înaintată Consiliului Politic Naţional. Este, conform statutului, forul politic care poate decide sau ia decizii în situaţii de acest tip”, a declarat Sorin Grindeanu la finalul şedinţei PSD.

”PSD spune astfel stop continuării politicilor de sărăcire a românilor şi economiei româneşti. Românii nu mai suportă taxe crescute, preţuri mari şi concedieri pe bandă rulantă”, a subliniat liderul PSD.

Grindeanu a afirmat în conferinţă că avem 12 luni consecutive de scădere a puterii de cumpărare, iar cei mai afectaţi sunt pensionarii. ”Avem cea mai puternică prăbuşire a consumului din Uniunea Europeană, chiar din Europa. Avem cea mai mare cădere a producţiei industriale din Uniunea Europeană, minus 6,3%. Ne confruntăm cu cea mai mare scădere a investiţiilor străine directe din ultimii 15 ani, cu aproape 600 de milioane de euro, mai puţin decât în trimestru 2 al anului 2025. La toate acestea se adaugă cele mai mari majorări la preţul energiei electrice şi la combustibil, cu benzina peste 10 lei şi motorina peste 11 litri”, a precizat liderul social-democrat.

”PSD nu poate gira, prin vot, continuarea acestui model economic al dezastrului. Am văzut că domnul Mureşan, inclusiv în această dimineaţă, a anunţat mândru că vrea să fie discipolul domnului Bolojan. De aceea PSD nu îl poate vota”, a precizat Sorin Grindeanu.

El a adăugat că atât PSD cât şi peste 80% dintre români nu au încredere că sub falsul drapel al reformei nu vor fi făcute noi tăieri: „Tot ceea ce a făcut Sigfrid Mureşan în aceste zile demonstrează că nici măcar din punctul nostru de vedere nu îşi doreşte să ajungă premier. Este doar o regie de prost gust, pusă în scenă pe spatele şi pe rădarea tuturor românilor. În loc de atacuri la PSD, parte dintre ele văzându-le chiar în această dimineaţă, înainte de a începe noi şedinţa şi de dorinţa de a continua politicile lui Bolojan, m-aş fi aşteptat de la domnul Mureşan să ne spună de unde acoperă cele aproximativ 30 de miliarde de lei lipsă din buget şi de ce au mutat banii din ultimul trimestru a anului pentru a acoperi trimestrul 3. Aş fi vrut să văd din partea domnului Mureşan, în loc de veşnicile înjurături la adresa PSD-ului, care e planul său pentru rectificare, dar şi care e viziunea pentru bugetul pe 2007. N-am văzut nimic în această perspectivă”.

”Pentru toate acestea şi nu numai, PSD a decis azi să nu voteze guvernul Bolojan 2.0”, a mai spus Sorin Grindeanu la sediul central al partidului.

Sorin Grindeanu, în ședința BPN: „Nu putem susține un Bolojan mai mic”

Anterior, în ședința Biroului Permanent Național (BPN) al PSD, Sorin Grindeanu a criticat posibilitatea continuării politicilor economice ale actualei guvernări și a spus că partidul rămâne consecvent față de electoratul său.

„Siegfried Vasile Mureșan este un personaj care nu vrea să ajungă premier. Va avea mai puține voturi decât Veștea. Noi nu ne trădăm electoratul. Rămânem consecvenți. Nu putem susține un Bolojan mai mic”, a declarat Sorin Grindeanu în fața conducerii PSD.

Liderul social-democrat a afirmat că PSD nu poate sprijini o continuare a politicilor pe care le atribuie actualului Executiv. „Atunci când societatea îți spune că lucrurile merg covârșitor într-o direcție greșită, nu putem să susținem o continuare a politicilor de tăiere ale lui Bolojan. Acest om nici măcar nu are un program concret. El spune că va continua măsurile lui Bolojan care ne-au distrus economia și au sărăcit românii”, a spus Grindeanu.

El a adăugat că, în opinia sa, PSD preferă varianta alegerilor anticipate în locul susținerii unei astfel de formule de guvernare.

„Prin urmare, între trădarea oamenilor și anticipate, nu am nicio ezitare să mergem în fața oamenilor dacă asta va decide Președintele”, a declarat liderul PSD.

Îngrijorări privind viitorul program de guvernare

Potrivit informațiilor obținute de Libertatea, discuțiile din BPN s-au concentrat și asupra unui posibil program de guvernare care ar urma să fie propus de Siegfried Mureșan.

Conform surselor, în ședință a fost exprimată îngrijorarea că viitorul program ar putea include o nouă serie de majorări de taxe pentru acoperirea unui deficit bugetar estimat la aproximativ 30 de miliarde de lei. De asemenea, printre măsurile discutate s-ar afla majorarea cotei standard de TVA la 24%, creșterea impozitului pe dividende la 20% și aplicarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) și pentru pensiile sub 3.000 de lei. Potrivit acelorași surse politice, astfel de măsuri ar fi în concordanță cu recomandările formulate de instituțiile europene privind creșterea veniturilor fiscale în statele membre ale Uniunii Europene.

PNL: Guvernul Mureşan nu pregăteşte creşteri de taxe, impozite sau TVA

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, susține, însă că informațiile potrivit cărora guvernul Mureșan ar pregăti creșteri de taxe, impozite sau TVA sunt doar dezinformări.

”Pentru a opri dezinformarea şi fake news-ul: Guvernul Mureşan NU pregăteşte creşteri de taxe, impozite sau TVA. Informaţiile apărute în spaţiul public despre posibile creşteri de taxe, impozite sau TVA sunt false”, a scris Ionel Bogdan pe Facebook. Liberalul a precizat că ”prioritatea lor este creşterea economică prin reducerea deficitului, prin continuarea reformelor, reducerea risipei şi combaterea evaziunii şi a corupţiei”. „România are nevoie de stabilitate şi seriozitate, nu de panică alimentată politic”, a mai scris Ionel Bogdan.

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a anunţat că cel mai probabil în cursul zilei de marţi va prezenta elementele principale ale programului de guvernare, iar apoi va începe dialogul cu partidele parlamentare. El a precizat că până la sfârşitul acestei săptămâni va depune programul de guvernare şi lista miniştrilor la Parlament.

Claudiu Manda: O să votez ca PSD să nu se alăture acestui demers de a vota un guvern Siegfried Mureşan

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat duminică seară, despre şedinţa conducerii PSD de luni, că el o să voteze ca PSD să nu se alăture acestui demers de a vota un guvern Siegfried Mureşan.

"Noi am sperat ca nominalizarea pe care o să o facă preşedintele României ar fi însemnat un prim-ministru, o propunere de prim-ministru de la PSD sau un candidat, hai să spunem tehnic, dar să construim un guvern în jurul PSD. Nu s-a întâmplat lucrul acesta şi aici ar trebui să discutăm între noi, cum vedem lucrurile. Iar mai departe de atât, dacă va trebui să răspundem sau nu unei dorinţe a domnului Mureşan de a se vedea cu noi sau cu grupurile parlamentare, sigur că înainte de a ne pronunţa noi ar trebui să existe din partea domniei sale o solicitare de un astfel de dialog. Deci nu ne schimbăm. Dacă mă întrebaţi pe mine, cum se prefigurează un astfel de răspuns la cântecele de sirenă pe care le auzim acum din partea haştagiştilor, am şi eu acolo un vot în Biroul permanent, o să votez ca PSD să nu se alăture acestui demers şi să voteze un guvern Siegfried Mureşan. Şi nu pentru că e o chestiune de ambiţii, ci mai degrabă există o explicaţie", a declarat Claudiu Manda.

Premierul desemnat recent Siegfried Mureşan a spus, duminică dimineaţă, că el nu va stinge lumina deschisă de Ilie Bolojan în cămara cu șmecherii, astfel că va duce mai departe lupta împotriva neregulilor din administraţia publică, iniţiată de predecesorul său.

Declaraţiile vin la scurt timp după ce acesta a anunţat că programul său de guvernare va fi construit pe baza realizărilor Guvernului Bolojan, având ca priorităţi reducerea inflaţiei, creşterea economică şi îmbunătăţirea nivelului de trai.