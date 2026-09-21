Susține Susține

PSD a decis să nu-l susțină pe Siegfried Mureșan în funcția de premier: „PSD votează doar un Guvern din care face parte”

Veronica Micu
Veronica Micu
Jurnalist
Comentează
Sorin Grindeanu în conferință de presă FOTO Dumitru Angelescu
Sorin Grindeanu în conferință de presă FOTO Dumitru Angelescu
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Biroul Permanent Naţional al PSD a decis luni să nu susţină Guvernul ce urmează să fie alcătuit de premierul desemnat, Siegfried Mureşan. "Această decizie de astăzi a fost luată în unanimitate", a declarat președintele partidului, Sorin Grindeanu.

Cuprins:

UPDATE ora 13:10 - Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu a anunțat că PSD nu va vota guvernul Siegfried Mureşan, arătând că partidul votează doar un guvern din care face parte.

”Biroul permanent naţional al Partidului Social-Democrat a decis astăzi să nu voteze guvernul Bolojan 2.0. Această recomandare a Birolului permanent naţional va fi înaintată Consiliului Politic Naţional. Este, conform statutului, forul politic care poate decide sau ia decizii în situaţii de acest tip”, a declarat Sorin Grindeanu la finalul şedinţei PSD.

”PSD spune astfel stop continuării politicilor de sărăcire a românilor şi economiei româneşti. Românii nu mai suportă taxe crescute, preţuri mari şi concedieri pe bandă rulantă”, a subliniat liderul PSD.

Grindeanu a afirmat în conferinţă că avem 12 luni consecutive de scădere a puterii de cumpărare, iar cei mai afectaţi sunt pensionarii. ”Avem cea mai puternică prăbuşire a consumului din Uniunea Europeană, chiar din Europa. Avem cea mai mare cădere a producţiei industriale din Uniunea Europeană, minus 6,3%. Ne confruntăm cu cea mai mare scădere a investiţiilor străine directe din ultimii 15 ani, cu aproape 600 de milioane de euro, mai puţin decât în trimestru 2 al anului 2025. La toate acestea se adaugă cele mai mari majorări la preţul energiei electrice şi la combustibil, cu benzina peste 10 lei şi motorina peste 11 litri”, a precizat liderul social-democrat.

”PSD nu poate gira, prin vot, continuarea acestui model economic al dezastrului. Am văzut că domnul Mureşan, inclusiv în această dimineaţă, a anunţat mândru că vrea să fie discipolul domnului Bolojan. De aceea PSD nu îl poate vota”, a precizat Sorin Grindeanu.

El a adăugat că atât PSD cât şi peste 80% dintre români nu au încredere că sub falsul drapel al reformei nu vor fi făcute noi tăieri: „Tot ceea ce a făcut Sigfrid Mureşan în aceste zile demonstrează că nici măcar din punctul nostru de vedere nu îşi doreşte să ajungă premier. Este doar o regie de prost gust, pusă în scenă pe spatele şi pe rădarea tuturor românilor. În loc de atacuri la PSD, parte dintre ele văzându-le chiar în această dimineaţă, înainte de a începe noi şedinţa şi de dorinţa de a continua politicile lui Bolojan, m-aş fi aşteptat de la domnul Mureşan să ne spună de unde acoperă cele aproximativ 30 de miliarde de lei lipsă din buget şi de ce au mutat banii din ultimul trimestru a anului pentru a acoperi trimestrul 3. Aş fi vrut să văd din partea domnului Mureşan, în loc de veşnicile înjurături la adresa PSD-ului, care e planul său pentru rectificare, dar şi care e viziunea pentru bugetul pe 2007. N-am văzut nimic în această perspectivă”.

”Pentru toate acestea şi nu numai, PSD a decis azi să nu voteze guvernul Bolojan 2.0”, a mai spus Sorin Grindeanu la sediul central al partidului.

Sorin Grindeanu, în ședința BPN: „Nu putem susține un Bolojan mai mic”

Anterior, în ședința Biroului Permanent Național (BPN) al PSD, Sorin Grindeanu a criticat posibilitatea continuării politicilor economice ale actualei guvernări și a spus că partidul rămâne consecvent față de electoratul său.

„Siegfried Vasile Mureșan este un personaj care nu vrea să ajungă premier. Va avea mai puține voturi decât Veștea. Noi nu ne trădăm electoratul. Rămânem consecvenți. Nu putem susține un Bolojan mai mic”, a declarat Sorin Grindeanu în fața conducerii PSD.

Liderul social-democrat a afirmat că PSD nu poate sprijini o continuare a politicilor pe care le atribuie actualului Executiv. „Atunci când societatea îți spune că lucrurile merg covârșitor într-o direcție greșită, nu putem să susținem o continuare a politicilor de tăiere ale lui Bolojan. Acest om nici măcar nu are un program concret. El spune că va continua măsurile lui Bolojan care ne-au distrus economia și au sărăcit românii”, a spus Grindeanu.

El a adăugat că, în opinia sa, PSD preferă varianta alegerilor anticipate în locul susținerii unei astfel de formule de guvernare.

„Prin urmare, între trădarea oamenilor și anticipate, nu am nicio ezitare să mergem în fața oamenilor dacă asta va decide Președintele”, a declarat liderul PSD.

Îngrijorări privind viitorul program de guvernare

Potrivit informațiilor obținute de Libertatea, discuțiile din BPN s-au concentrat și asupra unui posibil program de guvernare care ar urma să fie propus de Siegfried Mureșan.

Conform surselor, în ședință a fost exprimată îngrijorarea că viitorul program ar putea include o nouă serie de majorări de taxe pentru acoperirea unui deficit bugetar estimat la aproximativ 30 de miliarde de lei. De asemenea, printre măsurile discutate s-ar afla majorarea cotei standard de TVA la 24%, creșterea impozitului pe dividende la 20% și aplicarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) și pentru pensiile sub 3.000 de lei. Potrivit acelorași surse politice, astfel de măsuri ar fi în concordanță cu recomandările formulate de instituțiile europene privind creșterea veniturilor fiscale în statele membre ale Uniunii Europene.

PNL: Guvernul Mureşan nu pregăteşte creşteri de taxe, impozite sau TVA

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, susține, însă că informațiile potrivit cărora guvernul Mureșan ar pregăti creșteri de taxe, impozite sau TVA sunt doar dezinformări.

”Pentru a opri dezinformarea şi fake news-ul: Guvernul Mureşan NU pregăteşte creşteri de taxe, impozite sau TVA. Informaţiile apărute în spaţiul public despre posibile creşteri de taxe, impozite sau TVA sunt false”, a scris Ionel Bogdan pe Facebook. Liberalul a precizat că ”prioritatea lor este creşterea economică prin reducerea deficitului, prin continuarea reformelor, reducerea risipei şi combaterea evaziunii şi a corupţiei”. „România are nevoie de stabilitate şi seriozitate, nu de panică alimentată politic”, a mai scris Ionel Bogdan.

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a anunţat că cel mai probabil în cursul zilei de marţi va prezenta elementele principale ale programului de guvernare, iar apoi va începe dialogul cu partidele parlamentare. El a precizat că până la sfârşitul acestei săptămâni va depune programul de guvernare şi lista miniştrilor la Parlament.

Claudiu Manda: O să votez ca PSD să nu se alăture acestui demers de a vota un guvern Siegfried Mureşan

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat duminică seară, despre şedinţa conducerii PSD de luni, că el o să voteze ca PSD să nu se alăture acestui demers de a vota un guvern Siegfried Mureşan.

"Noi am sperat ca nominalizarea pe care o să o facă preşedintele României ar fi însemnat un prim-ministru, o propunere de prim-ministru de la PSD sau un candidat, hai să spunem tehnic, dar să construim un guvern în jurul PSD. Nu s-a întâmplat lucrul acesta şi aici ar trebui să discutăm între noi, cum vedem lucrurile. Iar mai departe de atât, dacă va trebui să răspundem sau nu unei dorinţe a domnului Mureşan de a se vedea cu noi sau cu grupurile parlamentare, sigur că înainte de a ne pronunţa noi ar trebui să existe din partea domniei sale o solicitare de un astfel de dialog. Deci nu ne schimbăm. Dacă mă întrebaţi pe mine, cum se prefigurează un astfel de răspuns la cântecele de sirenă pe care le auzim acum din partea haştagiştilor, am şi eu acolo un vot în Biroul permanent, o să votez ca PSD să nu se alăture acestui demers şi să voteze un guvern Siegfried Mureşan. Şi nu pentru că e o chestiune de ambiţii, ci mai degrabă există o explicaţie", a declarat Claudiu Manda.

Premierul desemnat recent Siegfried Mureşan a spus, duminică dimineaţă, că el nu va stinge lumina deschisă de Ilie Bolojan în cămara cu șmecherii, astfel că va duce mai departe lupta împotriva neregulilor din administraţia publică, iniţiată de predecesorul său.

Declaraţiile vin la scurt timp după ce acesta a anunţat că programul său de guvernare va fi construit pe baza realizărilor Guvernului Bolojan, având ca priorităţi reducerea inflaţiei, creşterea economică şi îmbunătăţirea nivelului de trai.

Siegfried Mureşan a fost desemnat oficial premier sâmbătă, printr-un decret semnat de preşedintele Nicuşor Dan. Actul urmează să fie publicat luni în Monitorul Oficial, iar Mureşan va avea la dispoziţie 10 zile pentru a solicita votul de încredere al Parlamentului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: PSD - Partidul Social Democrat Criză politică Siegfried Mureșan Sorin Grindeanu
Parteneri
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică
Viva.ro
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică
Ce au găsit procurorii DIICOT în casa lui Călin Georgescu, în timpul perchezițiilor. Și din mașina fostului candidat la prezidențiale a fost ridicat un obiect inedit
Unica.ro
Ce au găsit procurorii DIICOT în casa lui Călin Georgescu, în timpul perchezițiilor. Și din mașina fostului candidat la prezidențiale a fost ridicat un obiect inedit
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Reghecampf și-a stabilit staff-ul tehnic la FCSB: două noutăți
Gsp.ro
Reghecampf și-a stabilit staff-ul tehnic la FCSB: două noutăți
Incredibil: a urmat repriza a doua „în ring” între Alibec și Armstrong! » Scoțianul râde de atacant: „Om în toată firea, ce stupid!”
Gsp.ro
Incredibil: a urmat repriza a doua „în ring” între Alibec și Armstrong! » Scoțianul râde de atacant: „Om în toată firea, ce stupid!”
Parteneri
România a explodat când a aflat cine e, de fapt, SOȚIA lui Siegfried Mureșan, noul premier al României! Ireal, dar adevărat...Cum a ajuns Siegfried Mureșan atât de sus, ce avere are și ce funcție importantă deține soția lui?
Libertateapentrufemei.ro
România a explodat când a aflat cine e, de fapt, SOȚIA lui Siegfried Mureșan, noul premier al României! Ireal, dar adevărat...Cum a ajuns Siegfried Mureșan atât de sus, ce avere are și ce funcție importantă deține soția lui?
E OFICIAL! Incredibil, dar adevărat! PRO TV tocmai a făcut anunțul. E vorba despre Adelina Pestrițu. După numai 4 ediții cu &quot;Burlacii...
Avantaje.ro
E OFICIAL! Incredibil, dar adevărat! PRO TV tocmai a făcut anunțul. E vorba despre Adelina Pestrițu. După numai 4 ediții cu &quot;Burlacii...
Cum arăta Gabriella Barbu pe vremea când îi sucea mințile lui Montoya la Insula Iubirii din Spania. Imagini de colecție cu ispita
Tvmania.libertatea.ro
Cum arăta Gabriella Barbu pe vremea când îi sucea mințile lui Montoya la Insula Iubirii din Spania. Imagini de colecție cu ispita
ALTE ȘTIRI
Familia Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen, implicați într-un dosar instrumentat de DIICOT
Știri România
14:40
Ionel Rusen, sponsor pentru Cristela Georgescu. Afaceristul săltat alături de Călin Georgescu are legături cu Rețeaua Bandenia, care spăla bani pentru spionii ruși
Călin Georgescu vorbește cu jurnaliștii la ieșirea din Parchet. e îmbrăcat cu un costum și are o figură gravă
Știri România
14:21
Primele declarații ale omului de afaceri Răzvan Leu, după ce procurorii DIICOT l-au ridicat pe Călin Georgescu: „Am pierdut peste un milion de euro”
Parteneri
Rachete americane pentru sisteme rusești. Cum vrea Washingtonul să salveze apărarea antiaeriană a Ucrainei
Adevarul.ro
Rachete americane pentru sisteme rusești. Cum vrea Washingtonul să salveze apărarea antiaeriană a Ucrainei
Ianis Hagi, acord cu Olympique Marseille: a refuzat 1 milion de euro din Israel pentru transferul din iarnă
Fanatik.ro
Ianis Hagi, acord cu Olympique Marseille: a refuzat 1 milion de euro din Israel pentru transferul din iarnă
Nicolae Giugea respinge analiza bazată pe extrapolări pentru peste 2.100.000 de pensii
Financiarul.ro
Nicolae Giugea respinge analiza bazată pe extrapolări pentru peste 2.100.000 de pensii
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Magda Pălimariu, transformare fizică de excepție. Imaginile cu care prezentatoarea TV a surprins pe toată lumea: „Am făcut cea mai bună alegere.” FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, transformare fizică de excepție. Imaginile cu care prezentatoarea TV a surprins pe toată lumea: „Am făcut cea mai bună alegere.” FOTO
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Că nu o inclusese în testamentul lui, Nick Rădoi o spunea fără rezerve, dar ce s-a aflat abia acum, după moartea Mădălinei Apostol le-a dat tuturor fiori. Informația momentului: &quot;Eu am fost mereu cea sacrificată&quot;.
Viva.ro
Că nu o inclusese în testamentul lui, Nick Rădoi o spunea fără rezerve, dar ce s-a aflat abia acum, după moartea Mădălinei Apostol le-a dat tuturor fiori. Informația momentului: &quot;Eu am fost mereu cea sacrificată&quot;.
MONDEN
Carmen Tănase în juriul „Românii au talent”
Stiri Mondene
14:49
Ce face Carmen Tănase după ce a fost înlocuită de Nadia Comăneci la „Românii au talent”. Unde o vor vedea fanii pe actriță
Valerie Lungu și mama ei, Victoria Lungu | Foto: Instagram
Stiri Mondene
14:04
Victoria Lungu, noi dezvăluiri despre neînțelegerile cu fiica ei, Valerie Lungu de la „Asia Express” 2026: „A fost copilul meu”
Parteneri
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
Facturile cresc din nou. Cât vom plăti în plus la curent și gaze în lunile următoare
Observatornews.ro
Facturile cresc din nou. Cât vom plăti în plus la curent și gaze în lunile următoare
Ultimele clipe ale Mădălinei Apostol. Dovada că a plănuit totul. Ce a făcut cu fetița sa și care ar fi fost ultimele sale cuvinte
Libertateapentrufemei.ro
Ultimele clipe ale Mădălinei Apostol. Dovada că a plănuit totul. Ce a făcut cu fetița sa și care ar fi fost ultimele sale cuvinte
Parteneri
Gsp.ro
„Nu mă așteptam la asta” » Ce a remarcat Basarab Panduru la noul Dinamo
Gsp.ro
L-ar fi convocat Hagi? A preluat în propria jumătate și nu l-a putut opri nimeni!
Parteneri
„Saci cu cadavre nedescompuse din perioada COVID”, găsiți în cimitirul din Slatina, susține primarul
Mediafax.ro
„Saci cu cadavre nedescompuse din perioada COVID”, găsiți în cimitirul din Slatina, susține primarul
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale
Wowbiz.ro
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale
Parteneri
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Youtube.com
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
EXCLUSIV | Imagini sfâșietoare de la înmormântarea Mădălinei Apostol. Mariachi, lacrimi și scene sfâșietoare la mormânt. Mama ei a fost dusă la spital
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Imagini sfâșietoare de la înmormântarea Mădălinei Apostol. Mariachi, lacrimi și scene sfâșietoare la mormânt. Mama ei a fost dusă la spital
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Redactia.ro
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Nicodim Nechita, un îndrăgit preot din Botoșani, a fost găsit fără suflare în casa parohială
Kanald.ro
Nicodim Nechita, un îndrăgit preot din Botoșani, a fost găsit fără suflare în casa parohială
POLITIC
Sorin Grindeanu este președinte al PSD din 2025. Foto: Cristian Otopeanu / Libertatea
Politică
14:39
Stenograme din ședința PSD în care s-a decis că social-democrații nu votează Guvernul Siegfried Mureșan în Parlament
Sorin Grindeanu în conferință de presă FOTO Dumitru Angelescu
Politică
12:49
PSD a decis să nu-l susțină pe Siegfried Mureșan în funcția de premier: „PSD votează doar un Guvern din care face parte”
Parteneri
EXCLUSIV | Un dezvoltator imobiliar din Iași și-a mutat firma la București ca să dea Primăria în judecată de-acolo. Cere anularea unei părți din PUG-ul vechi de 27 de ani. Este al doilea dezvoltator care a recurs la această metodă: a avut succes
Ziaruldeiasi.ro
EXCLUSIV | Un dezvoltator imobiliar din Iași și-a mutat firma la București ca să dea Primăria în judecată de-acolo. Cere anularea unei părți din PUG-ul vechi de 27 de ani. Este al doilea dezvoltator care a recurs la această metodă: a avut succes
Aymen Boutoutaou, la un pas de Dinamo: Gigi Becali cere 500.000 de euro și își asumă pierderea de 800.000
Fanatik.ro
Aymen Boutoutaou, la un pas de Dinamo: Gigi Becali cere 500.000 de euro și își asumă pierderea de 800.000
Un profesor român și echipa lui de la Stanford au creat șoareci cu creiere pe jumătate umane
Spotmedia.ro
Un profesor român și echipa lui de la Stanford au creat șoareci cu creiere pe jumătate umane
Ultimele știri
Stiri Mondene
15:11
Ce se întâmplă cu Anamaria Ferentz după 5 ani de relație cu americanul Douglas. „Ai atins o coardă sensibilă”
BREAKING NEWSLiveText
Știri România
07:17
Călin Georgescu, dus la audieri, la sediul DIICOT. DIICOT: „100.000 de euro urmau să fie utilizați pentru campania electorală a lui Călin Georgescu”. Surse: În dosar ar fi vizată și Cristela Georgescu
Lifestyle
15:01
Un „tezaur ruginit” a fost găsit de muncitorii unei balastiere de pe Dunăre. Este cel mai mare depozit de fier antic descoperit în Europa: „Suficient pentru 500 de săbii sau pentru a produce 8.000 de cuie” 
Știri Externe
14:58
Trenul solar care traversează Anzii fără motorină. Are o autonomie de peste două ori mai mare decât traseul său
Citește mai multe
TRENDING
Știri România
12:59
Cine sunt cei trei oameni de afaceri care l-au reclamat pentru înșelăciune la DIICOT pe Călin Georgescu. Peste 1,5 milioane de euro, suma pentru care au făcut plângere
Știri România
10:49
Harta județelor lovite de vijelii puternice în următoarele ore. ANM anunță răcire în toată țara, ploi și ninsori la munte până joi dimineață
Exclusiv
Știri România
07:00
Firma legată de anturajul lui Sorin Grindeanu care controlează accesul la Castelul Peleș, Muzeul Antipa sau Delfinariul din Constanța. Cine deține Royal Tickets SRL
Știri România
20 sept.
Rezultatele Loto 6/49 din 20 septembrie 2026. Numerele câștigătoare extrase duminică
Bloc operator la Spitalul Maria Curie Foto Libertatea Dumitru Angelescu
Sănătate și Fitness
14:37
Noul bloc operator ultramodern de la Spitalul „Maria Sklodowska Curie”, de 1,25 milioane de euro, va reduce la jumătate timpii de așteptare pentru mii de copii
Cum se prepară Chaniotiko boureki
Lifestyle
12:30
Chaniotiko boureki - ce este și cum se prepară
România va trece la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2026, conform regulilor stabilite la nivel european. Sursă foto Shutterstock
Lifestyle
12:25
De ce avem 25 de ore într-o zi de toamnă. Explicația pentru schimbarea orei la 4:00
De ce se îngălbenesc frunzele orhideei și cum o salvezi- O persoană taie o frunză galbenă uscată de la baza unei orhidee cu flori albe, folosind o foarfecă.
Lifestyle
12:18
De ce se îngălbenesc frunzele orhideei și cum o salvezi
Moștenire de 1.000.000 de euro blocată în Italia de ce nu poate fi folosită de titular. Sursă foto: Profimedia.
Lifestyle
11:04
Un italian a moștenit peste un milion de euro de la unchiul său, dar nu se poate atinge de niciun ban. Descoperirea care i-a transformat viața în coșmar
De ce se face floare albă în borcanul cu murături
Lifestyle
20 sept.
De ce se face floare albă la murături și cum o previi. Greșeala frecventă din borcan
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
4 sept.
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan
Cum pastrezi merele peste iarnă
Lifestyle
17 sept.
Cum păstrezi corect merele peste iarnă, ca să reziste până în primăvară
Cum îți dai seama când zacusca este fiartă suficient. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
3 sept.
Cum îți dai seama că zacusca este suficient de fiartă. Semnul pe care îl știau bunicile
TIR accidentat pe DEx12 Craiova si zeci de baxuri de pampersi imprastiate pe asfalt
Știri România
13:25
Circulație blocată pe DEx12 spre Pitești: Zeci de baxuri cu scutece s-au împrăștiat pe șosea în urma unui accident între două TIR-uri
Florin Coldea
Analiză
Știri România
12:00
Toate manevrele prin care Florian Coldea și oamenii lui au încercat să scape de dosarul „optimizărilor” din justiție
George Simion, în Parlamentul României, în timpul unei ședințe
Știri România
09:27
George Simion, prima reacție după ce Călin Georgescu a fost ridicat din trafic de procurorii DIICOT
Călin Georgescu la Curtea de Apel Bucureșt
Știri România
08:48
Toate dosarele penale în care este implicat Călin Georgescu, de la acuzațiile privind propaganda legionară până la finanțarea campaniei electorale și înșelăciune
fulgere-furtuna-stalpi-energie-electrica
Analiză
Opinii
18 sept.
De ce energia nucleară este, pe termen lung, mai ieftină decât regenerabilele intermitente?
Felix Stroe (PSD), Alin Chirilă (PSD) și Alexandru Muraru (PNL)
Opinii
18 sept.
SIE are nevoie de un inspector general precum CIA, nu de atribuții polițienești precum FSB
Nicușor Dan, încruntat
Opinii
18 sept.
Politica la mișto. Blat pentru anticipate?
Nicușor Dan
Opinii
18 sept.
O carte despre naționalism pe care Nicușor Dan ar fi putut s-o citească înainte să vorbească despre „naționalismul sănătos”
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu