Heger i-a dat lui Orban accesoriul vestimentar la summitul liderilor țărilor grupului de Visegrad (V4), desfășurat în Slovacia.

Premierul ungar a fost aspru criticat de vecinii săi europeni pentru că a făcut recent propagandă „Ungariei Mari” la un meci de fotbal. O hartă de pe fularul său prezenta granițele fostului regat al Ungariei – pierdut în urma Tratatului de la Trianon din 1920 – care includea părți din Austria, Croația, România, Serbia, Slovacia și Ucraina de astăzi.

Ministerul român de Externe l-a acuzat pe Orban de „revizionism”, în timp ce Kievul a cerut „scuze oficiale” din partea Budapestei.

Ministrul de externe al Slovaciei, Rastislav Kacer, a calificat, de asemenea, fularul cu simbolism istoric drept unul „dezgustător”, vorbind despre „vârful unui iceberg şi un moment în care trebuie să se ia poziţie”.

„Am observat că Viktor Orban are un fular vechi, așa că astăzi i-am dat unul nou”, a scris Heger pe Facebook, adăugând că „se apropie iarna”. Pe fularul făcut cadou se pot vedea simbolurile Slovaciei.

Ive welcome HU PM Viktor #Orban to #V4 summit in #Kosice and as winter is approaching gave him a new #scarf #scarfgate. pic.twitter.com/zXVrRxWWim