„Dacă cineva ar face asta din când în când, am putea să închidem galant ochii, cu un zâmbet. Dar noi percepem acest gest în contextul evenimentelor care au loc. Este vârful unui iceberg şi un moment în care trebuia să se ia poziţie”, a declarat miercuri Kacer, adăugând că anumite simboluri pot fi percepute în mod diferit de persoane diferite.

În aceeaşi ordine de idei, ministrul a subliniat şi reacţiile negative din partea altor ţări.

Kacer reacționase încă de luni, pe contul său de Facebook, la gestul lui Orban de a purta acel fular. În postarea sa, ministrul a subliniat că maghiarii care trăiesc în Slovacia se simt acasă în această ţară şi că aparţin acestui loc ca orice alt cetăţean.

„Dar ceea ce nu-şi are locul în relaţiile noastre este iredentismul şi revizionismul. Am văzut unde au dus astfel de sentimente şi planuri în 1939 şi le putem vedea astăzi în Ucraina sub forma agresiunii Rusiei”, a scris Kacer.

Decizia lui Orban de a purta un fular reprezentând Ungaria Mare la un meci de fotbal recent a stârnit revoltă la nivel internaţional, iar ministerele de externe ceh şi român au calificat-o drept inacceptabilă.

Alte câteva ţări, printre care Ucraina şi Croaţia, au reacţionat în mod similar. În afară de Ungaria modernă, Ungaria Mare includea părţi din Serbia şi Ucraina, precum şi părţi din Slovacia, Austria, Croaţia şi România, în prezent state membre ale Uniunii Europene.

Foto: Profimedia Images

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Ministrul Germaniei, gest sfidător în fața lui Infantino și a șeicilor! Imaginea din tribune e virală

Playtech.ro Bomba MOMENTULUI despre Anamaria Prodan! Ce îi cerea lui Reghe să facă acum câţiva ani. Puţini bărbaţi ar accepta aşa ceva

Viva.ro Cu ce se ocupă, de fapt, Monica Gabor în America. Irinel Columbeanu a dat-o de gol: 'A învățat-o și pe Irina'

Observatornews.ro Formula de calcul a facturilor la energie din ianuarie. Cine plătește 0,68 lei kWh și cine va da 1,3 lei kWh

Știrileprotv.ro Ultima oră. Crimeea a fost luată cu asalt. Detalii

FANATIK.RO Singurul om care a trăit după ce a încasat nouă gloanțe. A supraviețuit execuției, dar a rămas desfigurat

Orangesport.ro Handbalista româncă celebră, bătută şi violată: "M-a chemat în cameră şi...". Cine e agresorul: primele informaţii

HOROSCOP Horoscop 23 noiembrie 2022. Fecioarele se ocupă de casă, de familie, de locul în care se retrag ca să se regăsească și să se refacă