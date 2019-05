UPDATE ora 12.25 Premierul Viorica Dăncilă a spus, după ce şi-a exercitat votul, că a votat pentru o echipă care să nu se poziţioneze împotriva României.

„Eu cred în România, în români, şi cred că o reprezentare demnă este ceea ce vor românii. Eu cred că o România puternică, un stat puternic este foarte important. (…) A fi un bun român nu înseamnă un bun european. Am fost în Parlamentul European, ştiu care este mersul în PE, am votat ca aceste lucruri să nu se mai întâmple”, a spus ş3fa Executivului.

Votul este cel mai democratic mod de exprimare, este foarte bine că românii doresc să îşi exercite dreptul de vot.

Premierul a mai spus că a votat doar la alegerile europarlamentare, nu şi la referendumul pe Justiţie. Ea l-a acuzat pe preşedintele Klaus Iohannis că a politizat acest scrutin prin declaraţiile sale.

„Am votat astăzi doar la europarlamentare. Am spus că voi vota la referendum şi, cum sunt un om al echilibrului, am considerat că trebuie să iau în considerare toate argumentele şi să votez la referendum. Am văzut ultimele intervenţii publice ale domnului preşedinte Iohannis şi acest lucru m-a făcut să mă răzgândesc. În momentul în care condiţionezi alegeri, fie că e pentru referendum, fie că este pentru europarlamentare, dar mai mult cele legate de referendum, de un Guvern mai bun, eu nu pot vota împotriva propriului meu Guvern. Deci, cred că a politizat acest lucru, cred că trebuia să lase referendumul fără a-l lega de anumite aspecte electorale, de aspecte politice sau de alegerile prezidenţiale”, a mai declarat Dăncilă,

Dăncilă, certată de un alegător, pentru modul în care s-a organizat scrutinul

Dăncilă a fost certată de un alegător în vârstă, în timp ce se afla la coadă, pentru a vota.

Bărbatul i-a spus că este o „bătaie de joc” faptul că se aşteaptă atât de mult pentru a se exercita dreptul de vot.

„Este bătaie de joc ce se întâmplă, este prima oară când se iese la vot în număr mare. Nu se poate să ne umiliţi, să stăm ca la coadă la zahăr”, a spus acesta, acuzând Guvernul, care se ocupă de aceste alegeri.

Premierul i-a răspuns că „organizarea este bună”.

„Am avut grijă să avem organizare bună”, a mai spus Viorica Dăncilă, arătând că şi ea aşteaptă sî îşi exercite dreptul de vot.

