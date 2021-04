Un preot din Suceava îi cere unei mame cu 5 copii să nu divorțeze de soțul care o bate mereu: „Are o cruce de dus!”

Cristina are 42 de ani și în ultimii 5 a fost victima violenței domestice. Soțul ei, Nicu, 45 de ani, tatăl celor cinci copii ai femeii, face scandal, o amenință cu moartea și o bate atunci când se îmbată și, spune Cristina, se întâmplă des. Ea a obținut trei ordine de protecție împotriva bărbatului, obligat astfel să părăsească locuința din Vârfu Dealului, comuna Pârteştii de Jos.

Și după ani de chinuri, Cristina a înaintat acțiune de divorț. În apărarea bărbatului sare însă preotul din sat, Constantin Purice, care îi cere Cristinei „să-și ducă crucea” și o acuză, de fapt, că ea îl provoacă pe bărbat să o lovească și îi cere să nu divorțeze.

Ultima agresiune s-a petrecut chiar în seara de 25 martie, din nou sub ochii celor cinci copii minori, ocazie cu care poliţiştii au deschis şi dosar de cercetare penală. „Conflictul a izbucnit aproape de miezul nopţii, pe fondul stării de ebrietate a bărbatului şi a unor neînţelegeri familiale. Iniţial, el şi-a ameninţat soţia cu acte de violenţă, ulterior lovind-o.

Femeia a refuzat intervenţia unui echipaj de ambulanţă, dar a completat formularul de evaluare a riscului. Astfel, împotriva bărbatului a fost emis ordin de protecţie provizoriu. Totodată, el este cercetat penal pentru violenţă în familie şi ameninţare”, au informat poliţiştii în buletinul transmis presei locale, după eveniment.

Cristina și cei cinci copii ai ei. Foto: Crai Nou

Nici când nu bea nu e lapte și miere

„Suntem căsătoriţi de 15 ani, dar cel mai tare soţul meu s-a înrăit după ce s-a născut al cincilea copil. De 5 ani mă gândesc ce să fac şi când voi avea curajul să divorţez, pentru că sunt 5 ani de când trăiesc numai în ameninţări şi câteodată abuzuri fizice. Mă distruge în primul rând psihic, iar asta nu e viaţă de dus nici pentru mine, nici pentru copiii mei.

La băutură se întâmplă toate. Nu spun că atunci când nu bea e lapte şi miere, că tot prostii are şi atunci în cap, doar că atunci se mai controlează. Am hotărât să divorţez pentru că îmi ajunge.

Dacă s-ar îndrepta şi ar deveni om de casă şi tată la copii, poate m-aş mai gândi. Dar el nu a dat niciun semn de îndreptare. Am 5 copii şi cel mai mult mă gândesc la ei, pentru că, la felul cum se poartă, le dă o învăţătură foarte proastă. Sunt multe de povestit.”, a spus Cristina, care a stat de vorbă cu un reporter de la Crai Nou.

Preotul e acuzat că a blestemat-o

Ca și cum nu-i ajungeau necazurile cu bărbatul ei, femeia s-a trezit acum că are de dus o luptă și cu preotul satului. Ea susţine că preotul îi poartă pică pentru că, în urma unor confruntări „pe teme religioase”, ea şi copiii merg acum la o biserică din satul vecin.

„Ne-am întâlnit apoi la hramul de la Pârteştii de Sus şi acolo m-a blestemat în faţa oamenilor că n-am voie să intru 5 ani în biserică, că n-am voie să mă împărtăşesc 5 ani.

M-am pus în gură cu el, e adevărat, şi probabil asta l-a supărat. La sfatul duhovnicului meu m-am dus mai târziu şi mi-am cerut iertare şi ne-am împăcat, credeam eu. Dar se pare că nu.”, povestește Cristina, care susține că preotul o sună și-i cere să nu-l mai reclame la Poliție pe bărbatul care o bate.

Părintele mi-a spus să-mi duc crucea mai departe şi să-l iert, că de ce l-am scos pe bărbatul meu din casă în toiul iernii şi multe altele. Cristina, mama abuzată de soț



„Părintele a ajuns să mă ameninţe că pune părticele pe mine şi că peste 40 de zile n-am să mai vorbesc. Mi-a adus nişte acuze urâte, preluate tot de la soţul meu, care are o gelozie bolnavă, acuze fără niciun temei.

Dar cel mai greu din toate este că mă ameninţă cu «socialul», că dacă divorţez n-am să am cu ce să-mi cresc şi să-mi hrănesc copiii, că dacă tatăl lor pleacă de acasă, o să mi-i ia statul. Am replicat, normal, dar pe final părintele mi-a mai spus că «am harul dracilor în mine».”, mai spune femeia.

Preotul Cristian Purice: „Ea refuză să se culce cu el!”

Părintele Cristian Purice a stat de vorbă cu reporterul Crai Nou și crede că ceea ce încearcă el să facă e corect și e convins că toate se întâmplă din vina femeii. Preotul susține că bărbatul ei nu este om rău, că îi este milă de el că e dat afară din casă şi că a încercat să-i împace pe cei doi doar pentru că există la mijloc cinci copii.

Preotul Cristian Purice. Foto: Crai Nou

„Da, am sfătuit-o să rămână căsătorită pentru că are o cruce de dus. I-am spus, măi femeie, tu te desparţi, bun… El are un salar şi are şi el dreptul la copii cum ai şi tu, aşa e legea în România.

Tu nu ai niciun venit, nu poţi să creşti aceşti copii singură. Mi-a spus că îl dă în judecată şi el va plăti pensie alimentară. Ea asta aşteaptă, pensie alimentară! Dar dacă el scoate o adeverinţă pentru patru ore şi că ia numai 1.000 de lei, ce face ea?

Trebuie să fie o creştină care are bărbat şi copii. Eu m-am băgat să fac împăcare, am chemat-o la biserică de două ori, dar n-a venit. Sunt 5 copii la mijloc şi pe mine mă doare, dar dacă a ieşit aşa nu mă mai bag, o să-i las în treaba lor. Prietena ei cea mai bună m-a sunat alaltăieri şi mi-a spus că şi ea bea. L-a scos afară din casă de Anul Nou, când era beată.”, a declarat părintele Purice.

El e din Buzău. Ce-o să se facă el, săracul, care a venit aici din iubire faţă de dânsa? Preotul Cristian Purice

„Să vă mai spun cum vine problema şi de unde începe totul. Ea refuză să se culce cu el. Când un bărbat vine acasă de la drum şi are nevoie de soţie, şi ea refuză, ce se întâmplă în casă?”, se întreabă preotul.

Citeşte şi:

Starea de sănătate a lui Alexei Navalnîi se deteriorează. „Nu-şi mai simte mâinile”

REPORTAJ. Cronica unei lupte inegale: omul vs chioșcul. Cum a ajuns directorul Metrorex să pună mâna pe rangă

PARTENERI - GSP.RO Poliția Română i-a dat permisul înapoi fiindcă a scris 4 cuvinte pe procesul verbal! Tribunalul i-a dat dreptate

Playtech.ro Monica Pop, ipoteză incredibilă: ‘E un plan, nu-mi imaginez de ce fac asemenea prostii’

Observatornews.ro Cristina, o mamă cu cinci copii din județul Suceava, agresată de soțul alcoolic, are interzis la divorț de la preotul din sat: Trebuie să-și ducă crucea

HOROSCOP Horoscop 8 aprilie 2021. Gemenii ar fi bine să facă efortul necesar pentru a lăsa deoparte ideea preconcepută

Știrileprotv.ro Poveste uluitoare în Brașov. O femeie a avut 15 ani grijă de un băiat, crezând că e fratele ei. Cine era de fapt

Telekomsport Fosta soţie a marelui campion al României, vedetă pe site-urile pentru adulţi! "Nu sunt 'călugăriţă'. Îmi place". De ce face asta şi cum a reacţionat familia FOTO