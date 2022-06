Vizita celor patru lideri europeni la Kiev, în presa internațională. Focus pe Macron, Scholz și Draghi, mai puțin pe Iohannis

Le président de la République française, Emmanuel Macron, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le chancelier d'Allemagne, Olaf Scholz, le premier ministre d'Italie, Mario Draghi et le président de la Roumanie, Klaus Iohannis lors d'une conférence de presse conjointe au palais Marinsky ŕ Kiev, Ukraine, le 16 juin 2022. Les dirigeants des grandes puissances européennes, la France, l'Allemagne et l'Italie, se sont engagés le 16 juin ŕ aider l'Ukraine ŕ vaincre la Russie et ŕ reconstruire ses villes détruites, lors d'une visite dans une banlieue de Kyiv déchirée par la guerre. © Eliot Blondet/Pool/Bestimage French President Emmanuel Macron, Chancellor of Germany Olaf Scholz, Ukrainian President Volodymyr Zelensky, Prime minister of Italy Mario Draghi and Romanian President Romanian President Klaus Iohannis during a joint press conference in Kyiv, Ukraine on June 16, 2022. The leaders of major EU powers France, Germany and Italy vowed on June 16 to help Ukraine defeat Russia and to rebuild its shattered cities, in a visit to a war-torn Kyiv suburb.,Image: 700332884, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Profimedia