„Întâlnire neașteptată la aeroport, cu Slash. Îi mulțumim pentru acordurile de chitară de neuitat din hiturile Guns N Roses Sweet Child o Mine sau Welcome To The Jungle”, a scris șefa statului ungar despre întâlnirea-surpriză.

Chitarist, compozitor și muzician britanico-american, Slash este considerat unul dintre cei mai buni chitariști ai tuturor timpurilor.

Este cunoscut pentru prestația sa în trupa Guns N Roses (1985-1993, 2016-prezent), alături de care a cunoscut succesul mondial la sfârșitul anilor ’80 și începutul anilor ’90.

Solo-ul său din „November Rain” este clasat pe locul 6 de Guitar World în topul „The 100 Greatest Guitar Solos” din 2008, iar cel din Sweet Child o Mine – pe primul loc pe lista „The 100 Greatest Riffs” din 2004, a Total Guitar.

În SUA, președinta Ungariei a avut o întâlnire cu Elon Musk, la sediul din Austin al companiei Tesla. Cei doi au discutat, printre altele, despre criza din Ucraina, dar și despre soluţiile posibile la criza demografică mondială. Musk este „un nou aliat al Ungariei în lupta pentru libertatea familiei”, a afirmat Katalin Novak.