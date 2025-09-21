„În aceste vremuri, trebuie să acționăm ferm și, dacă apar încălcări, trebuie să răspundem în consecință, inclusiv militar. Rusia își va da seama foarte repede că a făcut o greșeală și că a întrecut limitele. Din păcate, aceasta este o situație în pragul conflictului, dar a ceda în fața răului este pur și simplu de neacceptat”, a spus Pavel într-un interviu acordat postului public de televiziune din Cehia.

„Ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile în Polonia și Estonia și ceea ce se întâmplă în Ucraina de patru ani încoace ne privește pe toți, deoarece, dacă nu rămânem uniți, mai devreme sau mai târziu ni se va întâmpla și nouă”, a adăugat președintele ceh, șef al Statului Major General al Forțelor Armate Cehe și fost președinte al Comitetului militar al NATO.

În premieră pentru un stat membru NATO, Polonia a doborât drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian în noaptea de 9 spre 10 septembrie. Ulterior, drone rusești au încălcat spațiul aerian al României, după care trei avioane militare rusești au intrat în spațiul aerian al Estoniei, de unde au fost alungate de avioane NATO mobilizate în cadrul operațiunii Santinela Baltică.

„Aceasta este o escaladare semnificativă a securității europene, pentru care Rusia este în mod clar responsabilă. Trebuie să spun că acesta este doar cel mai recent exemplu al acțiunilor Rusiei, care se comportă de mult timp în acest mod”, a spus Pavel.

Președintele ceh a reamintit că Turcia a doborât un bombardier rusesc ca răspuns la încălcările repetate ale spațiului său aerian de către Moscova.

„Asistăm acum la același lucru: Rusia nu numai că poartă un război agresiv împotriva unui stat suveran, ci provoacă și țările NATO într-un mod fără precedent, căutând nu doar să provoace un răspuns pe care îl poate folosi apoi pentru propriile interese, ci și să ne testeze hotărârea și capacitatea de a ne apăra”, a subliniat el.

Președintele ceh a condamnat aceste provocări și a cerut acțiuni decisive, astfel încât liderul rus Vladimir Putin și Kremlinul „să se comporte așa cum le permitem noi”. Dacă Europa va răspunde doar „verbal”, provocările vor continua, a insistat el.

„Acesta este un comportament complet iresponsabil, deoarece încălcarea spațiului aerian este un pretext pentru activarea mecanismelor de apărare, și anume doborârea unei astfel de aeronave. Și, bineînțeles, nimeni de partea noastră sau de partea rusă nu și-ar dori asta”, a spus Petr Pavel.

Ca răspuns la provocările rusești, Polonia și Estonia au solicitat consultări în virtutea Articolului 4 al NATO. Măsura permite statelor membre să poarte discuții cu aliații dacă securitatea lor este amenințată.

