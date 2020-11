Mark Esper, 56 de ani, a intrat în dizgrația președintelui Trump încă din iunie, după ce a declarat că nu e de acord cu acțiunea acestuia de a folosi forțele armate pentru a înăbuși protestele care au cuprins SUA după moartea lui George Floyd.

Donald Trump a anunțat decizia pe Twitter, spunând că Mark Esper a fost ”revocat”. În locul lui a fost numit Christopher Miller, directorul Centrului Național de Luptă împotriva Terorismului.

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..