Cea mai ieftină motorină se apropie de 9 lei la Petrom, iar celelalte stații peco o vând ușor mai scump, dar toate la același prag, la fel ca în cazul benzinei, potrivit cifrelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

Cât costă benzina în București, luni, 22 iunie 2026

În București, benzina standard pornește luni de la 8,47 de lei/l, preț neschimbat de sâmbătă, și se găsește la stațiile Petrom.

Foto: Libertatea

Rompetrol are afișat un preț de 8,53 de lei/l, cost care se menține de joi.

OMV vinde benzina tot cu 8,53 lei/l, același preț neschimbat de sâmbătă.

Și la stațiile MOL, carburantul se găsește tot cu 8,53 de lei/l, de asemenea un prag care se menține de sâmbătă.

Socar vinde benzina luni, 22 iunie 2026, la prețul de sâmbătă, tot 8,53 de lei/l, menținând trendul celorlalte stații peco.

Și stațiile Lukoil au afișat un preț de 8,53 de lei/l, un cost care este constant de vineri.

În felul acesta, benzina cea mai ieftină este la Petrom, iar toate celelalte cinci stații vând carburantul ușor mai scump, dar la același cost.

Raportat pe orașe, în București, Timișoara, Iași și Constanța, cel mai mic preț al benzinei standard este luni de 8,47 de lei/l, la fel ca sâmbătă. În Cluj-Napoca, carburantul cel mai ieftin se găsește cu 8,39 de lei/l, preț neschimbat de joi.

Prețul real al benzinei în România este de circa 50% din costul final pe care îl plătesc șoferii la stațiile peco, iar restul este reprezentat de accize și TVA, astfel că fiscalitatea este una foarte mare la noi în țară, a spus Eugenia Gușilov, director al think tank-ului Romania Energy Center (ROEC), pentru ziarul Libertatea.

Cât costă motorina în București, luni, 22 iunie 2026

Cea mai ieftină motorină standard din București costă luni 9,03 lei/l, preț neschimbat de sâmbătă, și se găsește la Petrom.

Rompetrol are afișat un preț de 9,09 lei/l, cost care se menține de sâmbătă.

OMV vinde carburantul tot cu 9,09 lei/l, preț rămas constant de sâmbătă.

Și la stațiile MOL, motorina se vinde luni, 22 iunie 2026, tot la prețul de 9,09 lei/l, ca în ziua de sâmbătă.

De asemenea, Socar are afișat costul de 9,09 lei/l pentru litrul de motorină, neschimbat de sâmbătă.

Lukoil se menține și ea în trendul celorlalte stații peco și vinde carburantul luni tot cu 9,09 lei/l, același preț de duminică.

La fel ca și în cazul benzinei, se observă că motorina cea mai ieftină este la Petrom, la celelalte stații prețul este ușor mai mare, dar toate o vând la același cost.

Raportat la cele mai mari orașe din țară, după numărul de locuitori, motorina are un preț minim de 8,99 de lei/l în Cluj-Napoca, cost neschimbat de sâmbătă. În București, Timișoara, Iași și Constanța, carburantul pleacă de la 9,03 lei/l la Petrom, preț constant de sâmbătă.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, luni, 22 iunie 2026

Cea mai ieftină benzină standard din România se găsește luni, 22 iunie, la stația Petrolium din Albești, județul Mureș, la prețul de 8,27 de lei/l, la fel ca în ziua precedentă.

Cea mai ieftină motorină standard se apropie de costul benzinei și se vinde cu 8,32 de lei/l, preț rămas constant de sâmbătă. Carburantul se găsește la stația RST din Lungulețu, județul Dâmbovița.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE