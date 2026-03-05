Prețuri în creștere la combustibil

În București, cea mai ieftină benzină costă 8,20 lei/ litru, în creștere cu 0,09 bani față de dimineața acestei zile și cu 0,20 de lei mai scumpă decât în ziua precedentă, iar motorina ajunge la un minim de 8,51 lei/litru, cu o creștere de 0,10 lei față de această dimineață și cu 0,25 de lei mai mult față de ziua precedentă.

Prețurile variază însă semnificativ în funcție de stația de alimentare, atingând maxime de de 9,16 lei/litru pentru motorina premium la OMV.

Tarifele carburanților la cele mai mari lanțuri de benzinării din țară

În seara zilei de joi, prețul unui litru de benzină la Petrom a ajuns la 8,21 lei, la MOL tariful atinge 8,27 de lei/ litru, iar la Lukoil, un șofer trebuie să lase 8,20 de lei pentru un litru de benzină. În același timp, și motorina s-a scumpit considerabil, prețurile ajungând la 8,51 de lei/ litru la Petrom, 8,57 de lei/ litru la MOL și 8,50 de lei/ litru la Lukoil.

La benzinăriile hei&coffee ale Romperol, prețul unui litru de benzină standard ajunge la 8,24 de lei, iar tariful pentru un litru de motorină standard atinge 8,54 de lei.

Criza din Orientul Mijlociu afectează România

Creșterea prețurilor este atribuită tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz, care au determinat blocarea fluxurilor de petrol și gaze lichefiate. Premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul colaborează cu Ministerul Economiei pentru a limita impactul asupra economiei românești.

„Urmărim activ piețele și încercăm să protejăm economia de costurile ridicate ale motorinei și benzinei”, a afirmat premierul.

Bolojan a explicat că oferta globală de țiței a scăzut drastic, ceea ce a dus la creșterea prețurilor.

„E inevitabil să nu se resimtă și în România. S-ar putea să avem niște creșteri marginale de tip emoțional sau de echilibrare de prețuri”, a adăugat acesta. Premierul a subliniat că deblocarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz este esențială pentru stabilizarea pieței internaționale.

Măsuri guvernamentale pentru protecția cetățenilor

Pentru a atenua impactul asupra consumatorilor, Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență prin care plafonează prețul gazelor naturale la 0,31 lei/kWh până în primăvara anului 2027.

„Această perioadă tranzitorie este necesară pentru a proteja cetățenii de fluctuațiile cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu”, a explicat premierul Bolojan. Liberalizarea pieței este planificată pentru 2027, odată cu creșterea producției din Marea Neagră.

Românii continuă să urmărească evoluția prețurilor, pe fondul temerilor că benzina și motorina ar putea ajunge la 10 lei/litru. Ministrul Economiei, Bogdan Ivan, a confirmat această posibilitate, în funcție de durata crizei internaționale.

