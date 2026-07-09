Dacă pe 1 iulie, în prima zi de ridicare a plafonării, motorina cea mai ieftină costa 9,24 lei/l, ea a urcat apoi până spre 9,43 lei/litru, iar azi costă 9,39 lei/l, după ce s-a ieftinit cu până la 5 bani, potrivit datelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

Cât costă benzina în București, joi, 9 iulie 2026

Cel mai mic preț al benzinei standard din București rămâne 8,62 lei/litru, cost care se menține din 26 iunie, fiind practicat de stațiile Petrom.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Socar, de asemenea, vinde benzina tot cu 8,62 lei/l, la fel ca în ziua precedentă.

La Lukoil, benzina standard se menține la 8,63 lei/litru, cotație practicată de joia trecută.

Stațiile Rompetrol afișează joi, 9 iulie 2026, un preț de 8,64 lei/l, constant de marți.

OMV comercializează carburantul cu 8,67 lei/l, în scădere ușoară față de 8,68 lei/l, preț neschimbat din 25 iunie (o diferență de 0,01 lei).

La fel și stațiile Mol, vând benzina standard azi tot cu 8,67, comparativ cu 8,68 lei/l, prețul constant din 25 iunie (o diferență de 0,01 lei).

Dintre principalele orașe ale țării, Cluj-Napoca are în continuare cea mai ieftină benzină standard, la 8,59 lei/litru, preț constant din 26 iunie. În București, Timișoara, Iași și Constanța, cel mai mic preț este de 8,62 lei/litru, cost neschimbat tot din 26 iunie.

Cât costă motorina în București, joi, 9 iulie 2026

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț din București este azi de 9,39 lei/l, în scădere față de ieri când costa 9,43 lei/litru (o diferență de 0,04 lei), și se găsește la Petrom. Aceeași stație comercializa carburantul miercuri cu 9,44 lei/litru, deci o scădere de 5 bani pentru Petrom.

Și stațiile Socar au ieftinit motorina și o vând azi cu 9,39 lei/l, comparativ cu 9,44 lei/litru, preț neschimbat de sâmbătă (o diferență de 0,05 lei).

Rompetrol afișează un preț de 9,41 lei/l pentru acest carburant, față de 9,43 de lei/litru cât era miercuri (o scădere de 0,02 lei).

Și OMV a scăzut prețul motorinei și o vinde joi, 9 iulie 2026, cu 9,45 lei/l, comparativ cu 9,50 de lei/litru, preț care se menținea de sâmbătă (o diferență de 0,05 lei).

De asemenea, stațiile Mol afișează pentru motorină un cost de 9,45 lei/l, față de 9,50 de lei/l, constant tot de sâmbătă (o scădere de 0,05 lei).

Singura stație care menține azi costul motorinei este Lukoil și vinde carburantul cu 9,49 lei/litru, la fel ca duminică.

Raportat pe orașe, Cluj-Napoca a rămas cu prețul de 9,39 lei/l la motorină, constant de sâmbătă. În București și Timișoara, cel mai redus tarif este tot de 9,39, comparativ cu 9,43 lei/litru cât era ieri (o diferență de 0,04 lei). În Iași și Constanța, carburantul poate fi cumpărat tot cu 9,39 lei/l, față de 9,44 lei/litru, costul care era stabil de sâmbătă (o diferență de 0,05 lei/l).

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au crescut cu 20,7% în Uniunea Europeană în luna mai 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, iar România este singura ţară din UE unde motorina s-a scumpit în mai faţă de luna precedentă, conform datelor publicate de Eurostat.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, joi, 9 iulie 2026

Cea mai ieftină benzină standard din România costă azi 8,59 lei/l, la fel ca ieri, și este disponibilă la o stație PRV Petrolium din Reghin, județul Mureș, str. Pandurilor, conform datelor publicate de Peco Online.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț din țară este de 8,98 lei/litru, constant de marți, și poate fi găsit la o stație Dacma din Lungulețu, județul Dâmbovița, pe Strada Principală (DN7), nr. 172.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

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